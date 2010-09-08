رئیس جدید ستاد بسیج اقتصادی کشور در گفتگو با مهر با اشاره به اعلام کالابرگهای جدید در ماههای آینده از اعلام کالابرگ برنج در این راستا خبرداد و گفت: برنج عرضه شده در قالب کالابرگ، ایرانی خواهد بود.

بهمن حاج علی توضیح داد: به منظور از حمایت از برنجکاران داخلی، وزارت بازرگانی تصمیم گرفته است تا از برنج داخلی برای توزیع در قالب کالابرگ استفاده کند.

به گزارش مهر، این درحالی است که از سال 87 کالابرگ برنج از ترکیب کالاهای کالابرگی حذف شده بود.

ئیس جدید ستاد بسیج اقتصادی کشور همچنین از اعلام کالابرگ 510 شهری در استانهای سیستان و بلوچستان ، کرمانشاه، لرستان و هرمزگان خبر داد و اظهارداشت: برای دریافت سهمیه روغن به ازای هر نفر 900 گرم در قالب این کالابرگ 800 تومان دریافت خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاریخ اعلام کالابرگ شماره 510 شهری تا سی ام آبان ماه خواهد بود، تصریح کرد: به زودی برای سایر استانها نیز کالابرگ روغن اعلام خواهد شد.

به گفته حاج علی، کالابرگ روغن نباتی ، برنج ، قند و شکر نیز تا پایان امسال اعلام می شود، همچنین برای اقشار روستایی و عشایری نیز به زودی کالابرگ اعلام خواهد شد.

امروز وزیر بازرگانی در حکمی، بهمن حاج علی را جایگزین جواد اسماعیلی به عنوان رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور کرده است.