بیش از یک هزار پنل خورشیدی بین عشایر آذربایجان ‌غربی توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال امین عشایری روز پنجشنبه در جمع عشایر ییلاق «شابتان» با اشاره به برنامه‌های حمایتی اداره‌کل امور عشایر استان افزود: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق عشایری با هدف تأمین برق مورد نیاز و ارتقای کیفیت زندگی عشایر دنبال می‌شود.

وی همچنین از پیش‌بینی مرمت و بازسازی مسیر دیزل مرگور به شابتان در اعتبارات سال آینده خبر داد و گفت: این موضوع با هدف تسهیل تردد و دسترسی عشایر منطقه در برنامه اعتباری سال آینده لحاظ خواهد شد.

امین عشایری از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی فروشگاه‌های عشایری خبر داد و اظهار کرد: این فروشگاه‌ها علاوه بر تأمین مایحتاج عشایر، برای خرید و جمع‌آوری تولیدات دامی آنان نیز پیش‌بینی شده است.

خدمت‌رسانی به عشایر متناسب با نیازهای جامعه افزایش یابد

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان ‌غربی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به جامعه عشایری گفت: خدمات‌رسانی به عشایر باید متناسب با نقش، ظرفیت و نیازهای این جامعه افزایش یابد.

خضر کاک‌درویشی، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با حضور میدانی و پیگیری مستمر، برای رفع مشکلات و مطالبات عشایر اقدام کنند.

وی با اشاره به نقش و جایگاه عشایر در طول دوران انقلاب اسلامی افزود: عشایر همواره در عرصه‌های مختلف انقلاب و دفاع از کشور حضوری مؤثر داشته‌اند و در کنار سایر اقشار مردم، در دفاع از امنیت، عزت و تمامیت ارضی کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند.

معاون استاندار با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر توطئه‌ها و تهدیدهای دشمنان اظهار کرد: دشمنان در برابر استقامت ملت ایران و شجاعت و فداکاری رزمندگان شکست خوردند.

کاک‌ درویشی همچنین اجرای برنامه مدیریت محله‌محور را فرصتی برای حضور مستقیم مسئولان در میان مردم و بررسی میدانی مشکلات دانست و بر پیگیری و تسریع در رفع مطالبات عشایر تأکید کرد.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های مدیریت محله‌محور، گفت: این برنامه‌ها با هدف حضور مسئولان در میان مردم، شنیدن مستقیم مسائل و تسریع در روند رفع مشکلات عشایر اجرا می‌شود.

مرمت و بازسازی ۱۵۰ کیلومتر ایل‌راه عشایری در اشنویه

فرماندار شهرستان اشنویه نیز در این مراسم گفت: امسال ۱۵۰ کیلومتر از ایل‌راه‌های عشایری شهرستان با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال مرمت و بازسازی شده است.

عبد السلام مام عزیزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای تقویت زیرساخت‌های عشایری، اظهار کرد: مرمت و بازسازی ایل‌راه‌ها با هدف تسهیل تردد و دسترسی عشایر به مناطق ییلاقی و قشلاقی انجام شده و روند خدمات‌رسانی به جامعه عشایری با جدیت دنبال می‌شود.

فرماندار اشنویه افزود: در ۵ ماهه سال جاری در راستای تأمین نیازهای اساسی عشایر، ۴۵ تن آرد یارانه‌ای در بین نانوایی‌های روستاهای عشایری و عشایر کوچ‌رو توزیع شده است.

مام عزیزی همچنین از توزیع ۵۰۰ متر لوله برای تأمین و بهبود زیرساخت‌های مورد نیاز عشایر خبر داد و گفت: در حوزه تأمین نهاده‌های دامی نیز اقدامات لازم برای حمایت از دامداران عشایری انجام شده و امسال ۶۱۰ تن تاکنون توزیع شده است.

فرماندار اشنویه با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به جامعه عشایری خاطرنشان کرد: خدمات‌رسانی به عشایر باید بیش از پیش تقویت شود و دستگاه‌های اجرایی باید با حضور میدانی و پیگیری مستمر، برای رفع مشکلات و مطالبات این قشر تلاش کنند.