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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۳

صالحی: مدیریت مصرف منابع ضامن پایداری اقتصادی است

صالحی: مدیریت مصرف منابع ضامن پایداری اقتصادی است

بجنورد- رئیس سازمان بسیج اصناف گفت: مدیریت هدفمند مصرف آب، برق، گاز و سوخت به یک اولویت راهبردی برای تضمین ثبات و پایداری اقتصادی تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدهادی صالحی شامگاه پنجشنبه در کارگروه تجارت و تنظیم بازار خراسان شمالی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع در بخش‌های حیاتی اظهار کرد: برنامه‌ریزی هدفمند در مصرف آب، برق، گاز و سوخت از ارکان اصلی تضمین پایداری اقتصادی است.

رئیس سازمان بسیج اصناف افزود: مدیریت منابع حیاتی دیگر تنها یک ضرورت زیست‌محیطی نیست، بلکه به یک اولویت راهبردی برای تضمین ثبات اقتصادی تبدیل شده است.

ادامه داد: اصلاح الگوی مصرف در تمامی سطوح می‌تواند فشار بر منابع ملی را کاهش دهد و با آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی، گره‌های موجود در مسیر توسعه را باز کند.

صالحی بیان کرد: این رویکرد نه‌تنها به پایداری معیشت کمک می‌کند، بلکه از بروز تنش‌های اجتماعی ناشی از کمبود منابع نیز جلوگیری خواهد کرد.

وی گفت: اصلاح الگوی مصرف باید از خانواده‌ها تا بخش‌های تولیدی و صنعتی مورد توجه قرار گیرد و همه بخش‌ها در مدیریت مصرف منابع مشارکت داشته باشند.

رئیس سازمان بسیج اصناف افزود: مدیریت هدفمند مصرف با کاهش فشار مضاعف بر منابع ملی، می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی و حرکت به سمت توسعه پایدار را فراهم کند.

کد مطلب 6922574

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