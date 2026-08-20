چهار واحد صنفی متخلف در ساوه پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی جمالی اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر خرید و فروش غیرقانونی دارو و قرص‌های غیرمجاز در تعدادی از واحدهای صنفی عطاری در سطح شهرستان ساوه، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی، موفق به شناسایی ۴ واحد صنفی متخلف شدند.

سرهنگ جمالی با بیان اینکه در بازرسی از این واحدهای صنفی، تعداد ۴ هزار و ۵۷۵ عدد انواع قرص و داروی غیرمجاز کشف و ضبط شد، تصریح کرد: با دستور مقام قضایی، این واحدهای صنفی بلافاصله پلمب شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه بیان کرد: ۴ نفر از متصدیان این واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی گفت: انتظار است شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی و عرضه اقلام غیرمجاز، مراتب را برای رسیدگی سریع از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.