به گزارش خبرگزاری مهر شهرزاد علامه با اشاره به سازوکار تمدید مجوز کانون‌ها گفت: در صورتی که شرایط و ضوابط لازم رعایت نشود، امکان تمدید مجوز وجود نخواهد داشت و مجوز کانون می‌تواند باطل شود؛ بنابراین لازم است حدود اختیارات و مسئولیت‌های کانون‌ها به‌صورت شفاف برای آنها تبیین شود.

وی افزود: کانون‌ها باید بدانند در چارچوب مجوزی که دریافت کرده‌اند چه اختیارات و وظایفی دارند و هرگونه فعالیت خارج از ضوابط و مقررات، موضوعی جداگانه است که باید در فرآیند نظارت و بررسی تخلفات مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی استان البرز در ادامه بر ضرورت تقویت بخش نظارت تأکید کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود فرد یا مسئول مشخصی برای نظارت و بازرسی از کانون‌ها تعیین شود تا فرآیند نظارت، مسئول مشخص و پاسخگو داشته باشد.

علامه با اشاره به فرآیند تأسیس کانون‌ها افزود: پیش از صدور مجوز برای یک کانون جدید، لازم است مکان و شرایط فعالیت آن از نزدیک بررسی و تأیید شود و این موضوع می‌تواند از طریق بازدید و بازرسی میدانی انجام شود.



وی ادامه داد: نظارت فقط به مرحله تأسیس محدود نمی‌شود و هنگام تمدید مجوز نیز باید عملکرد کانون بررسی شود تا مشخص شود فعالیت‌های انجام‌شده در چارچوب ضوابط و مأموریت تعریف‌شده برای کانون بوده است یا خیر.



علامه خاطرنشان کرد: برای نمونه، اگر گزارشی درباره برگزاری برنامه‌ای خارج از چارچوب ضوابط یا حضور افرادی با شرایط نامتعارف در برنامه‌های یک کانون مطرح شود، بررسی صحت و سقم این موارد نیازمند نظام نظارتی مشخص، بازدید میدانی و گزارش مستند است.



وی تأکید کرد: با تعیین مسئول مشخص برای نظارت، هم کانون‌ها تکلیف خود را بهتر می‌دانند و هم در صورت بروز تخلف یا ابهام، مرجع مشخصی برای بررسی، پاسخگویی و تصمیم‌گیری وجود خواهد داشت.



اطلاع‌رسانی درباره سازوکار جدید تمدید مجوز کانون‌های فرهنگی تبلیغی ضروری است



شهرزاد علامه، رئیس مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی استان البرز، با اشاره به سازوکار جدید برای تمدید مجوز کانون‌ها در نظر گرفته شده است، آن را اقدامی مؤثر برای افزایش انگیزه کانون‌ها در ثبت و گزارش فعالیت‌های خود دانست.



وی گفت: بر اساس این سازوکار، چنانچه کانونی پس از گذشت یک سال فعالیت خود را در سامانه مربوط ثبت و گزارش نکند و مجوز آن مورد تأیید قرار نگیرد، کد فعالیت آن کانون باطل می‌شود و در صورت مراجعه مجدد، فرد باید فرآیند ثبت‌نام و دریافت مجوز را دوباره طی کند.



علامه افزود: این موضوع می‌تواند به عنوان یک مشوق و ابزار انگیزشی مؤثر مورد استفاده قرار گیرد، چرا که مسئولان کانون‌ها نگران از دست رفتن مجوز و کد فعالیت خود خواهند بود و برای حفظ آن، نسبت به انجام فعالیت و ثبت گزارش‌ها در سامانه اقدام می‌کنند.

رئیس مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی استان البرز با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره این ظرفیت گفت: این اختیار و امکان جدید می‌تواند به عنوان یکی از نقاط قوت مجمع مورد استفاده قرار گیرد، اما بسیاری از کانون‌ها هنوز از آن اطلاع ندارند.



وی ادامه داد: لازم است این موضوع به شکل شفاف، گسترده و برجسته به کانون‌ها اطلاع‌رسانی شود تا مسئولان کانون‌ها بدانند حفظ مجوز و کد فعالیت آنها به استمرار فعالیت، ثبت گزارش‌ها و ارائه مستندات وابسته است.



علامه تأکید کرد: اگر این سازوکار به‌درستی برای کانون‌ها تبیین شود، می‌تواند علاوه بر ساماندهی فعالیت‌ها، موجب افزایش ثبت گزارش‌های واقعی و ایجاد انگیزه برای فعال‌تر شدن کانون‌ها شود.



شهرزاد علامه، رئیس مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی استان البرز، با تأکید بر ضرورت تعیین شاخص‌های مشخص برای ارزیابی عملکرد کانون‌ها گفت: صرف اعلام شاخص‌ها کافی نیست و باید برای رسیدن کانون‌ها به هر یک از این شاخص‌ها، برنامه عملیاتی و مسیر رشد مشخصی تعریف شود.



وی با اشاره به ضرورت مستندسازی فعالیت کانون‌ها افزود: کانون‌ها باید فعالیت‌های خود را به‌صورت منظم گزارش و در سامانه‌های مربوط ثبت کنند تا ارزیابی عملکرد آنها بر اساس فعالیت واقعی و مستند انجام شود و صرفاً پیام‌ها یا اعلام‌های غیررسمی ملاک ارزیابی قرار نگیرد.



علامه ادامه داد: اگر قرار است کانونی به عنوان کانون شاخص معرفی شود، باید دقیقاً مشخص باشد چه معیارهایی برای این عنوان وجود دارد و یک کانون برای رسیدن به این سطح باید چه مراحلی را طی کند.