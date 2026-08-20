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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹

کشف ۶۲ فقره سرقت خودرو و محتویات داخل آن در استان مرکزی

کشف ۶۲ فقره سرقت خودرو و محتویات داخل آن در استان مرکزی

اراک - فرمانده انتظامی استان مرکزی از انهدام یک باند ۷ نفره سارقان خودروهای مدل بالا و محتویات داخل خودرو و کشف ۶۲ فقره سرقت در عملیات ضربتی مأموران پلیس آگاهی در اراک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد تاجره اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو و محتویات داخل آن در شهرستان اراک، شناسایی و دستگیری عوامل این سرقت‌ها در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی استان مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: با بهره‌گیری از اقدامات فنی و تحقیقات گسترده پلیسی، هویت ۷ نفر از اعضای این باند شناسایی و متهمان در عملیات‌های جداگانه در استان‌های همجوار دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به اعتراف متهمان به ۴۶ فقره سرقت خودروهای مدل بالا و ۱۶ فقره سرقت محتویات داخل خودرو، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه این افراد، ۱۳ دستگاه خودروی مسروقه کشف و پس از سیر مراحل قانونی به مال‌باختگان تحویل داده شد.

سردار تاجره با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با هنجارشکنان و تأمین امنیت شهروندان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6922576

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