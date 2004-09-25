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۴ مهر ۱۳۸۳، ۱۸:۲۴

در آمريكا فاش شد :

ارتباط خانواده بوش با هيتلر

اخيراً با خارج شدن بعضي از اسناد از طبقه بندي ، شايعاتي مبني بر ارتباط خانواده جرج بوش رئيس جمهور آمريكا با رژيم نازي براي چند دهه بر سر زبانها افتاده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين چاپ انگليس اطلاعاتي از آرشيوهاي ملي بدست آمده كه نشان مي دهد پس از ورود آمريكا به جنگ ، پرسكات بوش  پدر بزرگ جرج بوش و سناتور وقت  آمريكا مدير و سهامدار شركت هائي بوده است كه از تجارت با حاميان و پشتيبانان آلمان نازي سود مي بردند.

اين اطلاعات حاكي از آن است كه معاملات شركت مذكور كه تا زمانيكه دارائي هاي كمپاني بر اساس قانون تجارت با دشمن در سال 1942 توقيف شود ادامه داشت موجب شكايت دو كارگر كار اجباري سابق در آلمان عليه خانواده بوش شده است. 

همچنين شواهد نشان مي دهد كه اين يافته ها، يك دادستان جنايات جنگي نازيسم را در آمريكا وادار ساخته تا اين موضوع را به بحث بگذارد  كه اقدامات  پدربزرگ بوش  بايد به خاطر كمك به دشمن بررسي و تحت تعقيب قرار گيرد.

 

 

کد مطلب 115041

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