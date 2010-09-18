مدیران سوره مهر با نویسندگان نشست می گذارند/ بایرامی میهمان دومین نشست

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سوره مهر به تازگی نشست های مدیران این انتشارات با نویسندگان را برنامه ریزی کرده است که چهارشنبه هفته گذشته نخستین نشست محمد حمزه زاده مدیر عامل سوره مهر با محسن کاظمی نویسنده برگزار شد.

در این نشست که حول محور چگونگی بهبود بازاریابی و فروش آثار نویسنده برگزار شد، مرتضی محمداسماعیل مدیر بازرگانی، محمدعلی یوسف پور مدیرتولید و حیدر ایمنی مدیر روابط عمومی سوره مهر نیز حضور داشتند.

در ادامه این نشست ها، امروز شنبه 27 شهریورماه، محمدرضا بایرامی میهمان سوره مهر خواهد بود تا در نشستی با مدیرعامل و تعداد دیگری از مدیران این انتشارات درباره توزیع، فروش، بازاریابی و اطلاع رسانی بهتر کتاب هایش که سوره مهر ناشر آنها بوده است، بحث و تبادل و نظر کند.

ارائه گزارش به نویسنده ها درباره چگونگی عرضه و فروش آثارشان، دریافت نظرات و پیشنهادهای آنها و تعامل بیشتر برای اطلاع رسانی بهتر در حوزه کتاب های هر نویسنده، از جمه اهداف برپایی این نشست ها که قرار است هر هفته با 2 نویسنده برگزار شود.