به گزارش خبرنگار مهر، فیصل مرداسی امروز در یک نشست خبری گفت: در 5 ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر 207 میلیون دلار فرش به خارج صادر شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر ارزشی 49 درصد و به لحاظ وزنی نیز 49 درصد رشد داشته است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود: کشورهای آمریکا، آلمان، امارات، ژاپن و قطر 5 کشور اول شریک تجاری ایران هستند و پس از آن ایتالیا، کانادا، عربستان، لبنان و سوئیس در رتبه های بعدی قرار می گیرند، این در حالی است که آفریقای جنوبی، چین و برزیل از جمله کشورهایی هستند که از ایران فرش وارد می کنند.

وی تصریح کرد: برآورد ما این است که تا پایان امسال روند رو به رشد صادرات فرش دستباف ادامه یابد و حداقل 500 میلیون دلار صادرات فرش داشته باشیم.

مرداسی ادامه داد: در شش ماهه دوم سال جاری به لحاظ صادرات فرش وضعیت سخت تر از شش ماه اول خواهد بود. البته این میزان صادرات رضایت بخش نیست چرا که کشور 10 سال تجربه رکود در بازارهای داخلی و خارجی را داشته است؛ لذا میزان فعلی صادرات قانع کننده نیست و باید صادرات فرش دستباف را به عنوان موتور محرک تولید تقویت کنیم.

وی خطاب به صادر کنندگان گفت: مبادا رشد صادراتی و اقبال بازارهای هدف ما را فریب دهد و فراموش کنیم فرش دستباف با خلاقیت، کیفیت و نوآوری شناخته می شود، این در حالی است که کیفیت لزوما تعداد رج بالا نیست بلکه در فرشهای با رج پایین نیز می توان کیفیت را حفظ کرد.

بازار آمریکا از فرش ایرانی خالی نمی شود

مرداسی در پاسخ به سئوالی مبنی بر تحریم فرش ایران از سوی آمریکا گفت: تحریم فرش ایرانی از سوی این کشور مطلب جدیدی نیست و در گذشته 14 سال ورود فرش دستباف ایرانی به آمریکا ممنوع بود اما این یک واقعیت است که هیچ گاه بازار آمریکا از فرش دستباف ایرانی خالی نبوده است و هر کجا که تقاضا وجود دارد عرضه نیز هست.

وی ادامه داد: ما از تحریم استقبال نمی کنیم و آن را موضوعی ظالمانه می دانیم که با شعار دولت اوباما مغایر است، این در حالی است که تولید کننده های فرش دستباف خیل عظیم بافندگان روستایی و شهری هستند که تحریم دست بافته های آنها تحریم شهروندان ایرانی است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران خاطر نشان کرد: یکی از ملل علاقه مند به تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانی ملت آمریکاست و میزان صادرات فرش ایران به این کشور این موضوع را ثابت می کند چرا که آمریکا شریک اول تجاری ما در عرصه صادرات فرش دستباف است.

مرداسی ادامه داد: ما به عنوان مرکز ملی فرش بیکار ننشسته ایم و تدابیری را در این راستا اندیشیده ایم به نحوی که با تمرکز بر روی بازارهای جدید حمایت از تولید کنندگان و تمرکز بر روی غیرت تجار فرش تدبیری اندیشیده ایم که خلا بازار آمریکا را پر کنیم.

1389 ؛ سال پرداخت تسهیلات به بافندگان

وی در خصوص حمایت مرکز ملی فرش ایران از کارگاههای متمرکز قالی بافی گفت: برخلاف تفکر برخی ها سنتی بودن و خانگی بافت بودن فرش ایرانی یک مزیت تلقی می شود چرا که قیمت را کاهش داده تنوع و خلاقیت را بالا می برد و از همه مهمتر این روح بافنده است که در فرش دستباف دمیده می شود.

مرداسی اظهار داشت: در رقابت با رقبا این موضوع مورد چالش است، بنابراین مرکز ملی فرش ایران در برنامه چهارم اولویت حمایت از مجتمع های قالی بافی را در دستور کار قرار دارد و تسهیلات خوبی را نیز در این عرصه پرداخت کرد به نحوی که بانک صادرات، کشاورزی و صندوق مهر امام رضا (ع) تسهیلات خوبی را در اختیار بافندگان قرار دادند.

وی ادامه داد: امسال 15 میلیارد تومان بانک صادرات، 40 میلیارد تومان بانک کشاورزی و 50 میلیارد تومان صندوق مهر امام رضا (ع) به بافندگان پرداخت کرده است، ضمن اینکه صندوق مهر رضا در سفرهای استانی نیز تعهداتی داشته است این تسهیلات با نرخ سود 4، 12 و 15 درصد در اختیار بافندگان قرار گرفته است.

مرداسی از حمایت ویژه مرکز ملی فرش برای حضور تجار در نمایشگاههای دموتکس شانگهای، دموتکس هانوفر آلمان و نمایشگاههای فرش میلان، مسکو و بیروت خبر داد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: هیئت مذاکره کننده ای به کشور ژاپن اعزام خواهد شد که در آن دست اندرکاران صنعت فرش از استانهای اصفهان، قم و تبریز که بر روی فرش های ابریشمی کار می کنند حضور خواهند داشت چرا که ژاپن علاقه مندی بسیاری به فرش های ابریشم بافت دارد.

افزایش جوایز صادراتی روی میز شورای عالی صادرات

مرداسی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر گفت: پیشنهاد تغییر و افزایش جایزه صادراتی فرش دستباف به دبیرخانه شورای عالی صادرات غیر نفتی ارسال شده است که امید می رود با رغبت مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، با سازمان توسعه تجارت نیز در حال انعقاد تفاهم نامه ای هستیم تا پرداخت جوایز صادراتی فرش در اولویت قرار گیرد.

به گفته وی در بسته های حمایتی قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز تدابیر ویژه ای برای فرش دستباف دیده شده است.

مرداسی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر گفت: یکی از اقلام مورد حمایت طرح میزان فرش دستباف است که البته برای حضور در این طرح عنصر اصلی ایران کد است و به دلیل اینکه فرش دستباف هنوز ایران کد دریافت نکرده است، موضوع ارائه فرش دستباف در طرح میزان هنوز نهایی نشده است.

وی اظهار داشت: هنوز رونق خوبی در بازار داخلی فرش دستباف حاکم نیست و اگر چه بازار کشور یک بازار بزرگ است لذا عرضه فرش در فروشگاههای زنجیره ای در حال پیگیری و انعقاد قرارداد و تفاهم نامه هستیم. مرداسی از برگزاری جشنواره فروش پاییزی یا زمستانی فرش دستباف در آینده ای نزدیک خبر داد.

مرداسی در این خصوص گفت: تلاش می شود تا فرش دستباف با سلایق بازار بتواند خود را تطبیق دهد البته در سالهای اخیر این کار صورت گرفته اما این انطباق سازماندهی شده نیست و باید با شرایط امروز سامان گیرد. براین اساس مرکز ملی فرش ایران در سالهای گذشته طرح سلیقه یابی فرش را در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: تلاش داریم با همکاری تشکلهای علمی و انجمن طراحان به سمتی حرکت کنیم که دائما در حال تعامل با تجار خارج از کشور باشیم البته نباید فراموش کرد که اصالت، برگ برنده فرش دستباف ایرانی است اما تطبیق این کالا با سلیقه مشتری در بازارهای جهانی نباید نادیده گرفته شود.

واردات فرش باید ممنوع شود

مرداسی از انجام مذاکره با سازمان توسعه تجارت خبر داد و گفت: بر اساس این مذاکرات درخواست شده است تا در طرح مدیریت واردات، واردات فرش دستباف ممنوع شود. وی ادامه داد: کمیته فرش در وزارت بازرگانی به صورت دائم معضلات و چالش های فرش دستباف را پایش می کنند.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به برگزاری نوزدهمین نمایشگاه فرش دستباف از یکم تا هفتم مهرماه جاری گفت: 52 تاجر از کشورهای اتریش، ژاپن، روسیه، اروگوئه، سوئیس، دانمارک، اسپانیا، کانادا، ترکیه، برزیل، فرانسه، چین، بوسنی، یونان، کرواسی، کویت و اوکراین تا به حال برای حضور در نوزدهمین نمایشگاه فرش دستباف ویزا دریافت کرده اند که امید می رود در روزهای آتی این تعداد افزایش یابد.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از خلاقیت و نوآوری در مسیر بازارهای صادراتی گفت: در این راستا باید الگوسازی کرد و افرادی که در این مسیر حرکت می کنند را تشویق کنیم، لذا برترین فرش دستباف را در شش گروه فرشهای عشایری و روستایی، فرشهای کلاسیک و شهری بافت تا 35 رج، فرشهای کلاسیک و شهری با 35 تا 50 رج، فرشهای پشمی و گل ابریشم ، فرشهای ابریشم و فرش های هنری معرفی خواهند شد.

مرداسی گفت: بخشهای علمی و دانشگاهی و نیز انجمن طراحان و نقاشان از مجموعه هایی هستند که به صورت رایگان فضا از نمایشگاه فرش دستباف دریافت کرده اند.