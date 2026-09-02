۳ همت تسهیلات برای حمایت از مشاغل خانگی در خراسان شمالی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هادی رجائی‌نیا در مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی‌ها و مشاغل خانگی بانوان خراسان شمالی اظهار کرد: تنوع فرهنگی در نقاط مختلف استان، زمینه تولید محصولات فرهنگی متنوع را فراهم کرده است و با اجرای برنامه‌های تکمیل فرایند حمایت و تولید زنجیره مشاغل خانگی، از تأمین مواد اولیه خوب و با کیفیت تا فراهم کردن بازارهای فروش، حمایت می‌شود.

وی در ادامه افزود: پارسال ۲ همت تسهیلات از محل منابع تکلیفی و قرض‌الحسنه به مشاغل خانگی اختصاص یافت و برای سال ۱۴۰۵ نیز ۳ همت از محل منابع قرض‌الحسنه در بین ۱۲ نهاد فعال برای حمایت از این مشاغل توزیع شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌ شمالی با اشاره به اجرای طرح «هزار میدان – هزار بازار» ابلاغی از سوی وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این طرح سهمیه استان ایجاد ۱۶ فضای فروش محصولات خانگی بود که خراسان شمالی موفق شد ۱۸ مکان مازاد بر سهمیه تکلیفی را ایجاد کند.

رجائی‌نیا از هدف‌گذاری توسعه بازارهای مشاغل خانگی در کارگروه اقتصادی و کارگروه اقتصاد دانش‌بنیان استان خبر داد و اظهار داشت: علاوه بر توسعه بازارهای حقیقی مشاغل خانگی در طرح «هزار میدان – هزار بازار» با ایجاد مکان‌های فروش در پارک‌ها، راه‌اندازی بازارهای روستایی و محله‌ای، توسعه بازارهای مجازی را نیز دنبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه برای توسعه بازارهای مجازی، واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال شده‌اند، بر رونق بیش از پیش فروش مشاغل خانگی در بازارهای مجازی که بدون حد و مرز است، تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفت: با هدف تسهیل در فرایند صدور مجوزها، علاوه بر برگزاری دوره‌های آموزشی از تولید، بازاریابی و کارآفرینی در حاشیه این نمایشگاه، امکان ثبت‌نام برای اخذ مجوز فعالیت مشاغل خانگی نیز فراهم شده است.

رجائی‌نیا در پایان با اشاره به حضور بانوان کارآفرین از سراسر استان در نمایشگاه توانمندی و مشاغل خانگی مرکز استان ابراز امیدواری کرد: این اقدامات و برنامه‌ها در توسعه بازار مشاغل خانگی و خرد سهم بسزایی داشته باشد.