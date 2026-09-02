  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۷

پیکر شهدای مراسم عروسی کوهستک پنجشنبه تشییع می‌شود

پیکر شهدای مراسم عروسی کوهستک پنجشنبه تشییع می‌شود

بندرعباس- روابط عمومی سپاه امام سجاد هرمزگان از برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای مراسم عروسی کوهستک در روز پنجشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای مظلوم مراسم عروسی کوهستک که در جریان جنایت آمریکا به شهادت رسیدند، روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، مراسم تشییع پیکر مطهر این شهدا از ساعت ۱۶ روز پنجشنبه در شهر کوهستک برگزار می‌شود.

مراسم تشییع از بلوار ورودی شهر کوهستک آغاز خواهد شد و پیکر مطهر شهدا تا گلزار مطهر شهدای این شهر تشییع می‌شود.

روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان در این اطلاعیه از عموم مردم ولایتمدار و شهیدپرور استان دعوت کرد با حضور باشکوه در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کنند.

کد مطلب 6935853

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها