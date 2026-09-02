به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای مظلوم مراسم عروسی کوهستک که در جریان جنایت آمریکا به شهادت رسیدند، روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، مراسم تشییع پیکر مطهر این شهدا از ساعت ۱۶ روز پنجشنبه در شهر کوهستک برگزار می‌شود.

مراسم تشییع از بلوار ورودی شهر کوهستک آغاز خواهد شد و پیکر مطهر شهدا تا گلزار مطهر شهدای این شهر تشییع می‌شود.

روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان در این اطلاعیه از عموم مردم ولایتمدار و شهیدپرور استان دعوت کرد با حضور باشکوه در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کنند.