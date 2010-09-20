10 داستان جویس کرول اوتس تحویل ناشر شد

فریده اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: دو روز پیش ترجمه مجموعهای از داستانهای جویس کرول اوتس (نویسنده آمریکایی) را در کتابی 200 صفحهای برای نشر تحویل انتشارات مروارید دادم.
وی افزود: داستانهای این مجموعه هم مانند دیگر کارهای اوتس عمدتاً دارای زبانی ساده هستند اما یک دنیا سوال و مسئله پشت آنهاست. محور عمده داستانها تنهایی است و اینکه تنهایی نمیتواند تداوم پیدا کند. همچنین اوتس کمی هم به خاطرات دوران کودکی میپردازد.
اشرفی اضافه کرد: من از یکی از کتابهای این نویسنده 10 داستان را گزینش و ترجمه کردهام البته هنوز عنوانی برای آن انتخاب نکردهام و امیدوارم با کمک ناشر بتوانیم با استفاده از عنوان یکی از داستانها برای کتاب نامی انتخاب کنیم.
این مترجم همچنین از کار بر روی ترجمه اثری از دوریس لسینگ برنده انگلیسی جایزه ادبی نوبل در سال 2007 خبر داد و گفت: از امروز و بعد از پایان کار کتاب اوتس، روی کتابی از لسینگ با عنوان "زمان کار خود را میکند" متمرکز شدهام که شامل نقدها و نظرهای این نویسنده تقریباً درباره همه چیز است؛ از خاطراتش گرفته تا مسائل فرهنگی عمیق و نیز نقد آثاری مشهور مانند "تخممرغ شوم" (میخائیل بولگاکف).
وی افزود: کتاب "زمان کار خود را میکند" که در 373 صفحه و در سال 2004 چاپ شد، بر اساس بازخوردهایی که از نظرات مخاطبانش اخذ شده است، جزو کتابهای پرطرفدار لسینگ است. من مقداری از این کتاب را ترجمه کردهام و قرار است آن را هم انتشارت مروارید چاپ کند.
