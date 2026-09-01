فرماندار دشتی: ۴۰ هزار میلیارد تومان پروژه در شهرستان در دست اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر سه‌شنبه در آیین افتتاح طرح‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان دشتی که با حضور استاندار بوشهر برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت و هفته وحدت اظهار کرد: در ۱۵ ماه اخیر ۴۷۷ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۲۳ همت در شهرستان دشتی افتتاح و یا وارد مرحله اجرا شده است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از این طرح‌ها در حوزه انرژی‌های خورشیدی است که با توجه به ظرفیت‌های شهرستان، سرمایه‌گذاری در این زمینه با استقبال خوبی همراه شده است.

فرماندار دشتی با اشاره به برنامه‌های هفته دولت امسال گفت: در این هفته ۱۱۳ طرح با اعتبار قریب به پنج همت در سطح شهرستان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است که بخش مهمی از آنها مربوط به طرح‌های نیروگاه خورشیدی است.

مقاتلی ادامه داد: امروز سه نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در بخش مرکزی شهرستان دشتی افتتاح و به بهره‌برداری رسید که گامی مهم در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر شهرستان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۰۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۰ همت در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی و زیرساختی در سطح شهرستان در دست اجراست.

فرماندار دشتی همچنین از اجرای پروژه‌های متعدد در حوزه عمران شهری خبر داد و گفت: حدود ۷۰۰ میلیارد تومان پروژه در حوزه عمران شهری در نقاط مختلف شهرستان در مدت اخیر اجرا شده و در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و بهبود مبلمان شهری قرار دارد.

۳۰۰ واحد مسکونی در شهرستان افتتاح و به بهره‌برداری رسید

مقاتلی افزود: در حوزه مسکن نیز بیش از ۳۰۰ واحد مسکونی در شهرستان افتتاح و به بهره‌برداری رسیده که بخشی از سیاست‌های دولت در زمینه تأمین مسکن و حمایت از اقشار مختلف جامعه است.

وی با تأکید بر توزیع عادلانه خدمات و پروژه‌ها در سطح شهرستان گفت: تلاش کرده‌ایم طرح‌ها و پروژه‌ها در تمامی نقاط شهرستان اجرا شود تا مردم در مناطق مختلف از مزایای خدمات و اعتبارات دولت بهره‌مند شوند.

فرماندار دشتی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه راه و راهداری اظهار کرد: در یک سال اخیر حدود یک همت در حوزه راهداری شهرستان سرمایه گذاری شده که بخش قابل توجهی از آن صرف بهسازی، توسعه و ارتقای ایمنی محورهای ارتباطی شده است.

مقاتلی خاطرنشان کرد: توسعه متوازن شهرستان و استفاده از ظرفیت‌های موجود، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های نو، مسکن، عمران شهری و روستایی، بهداشت و درمان، آموزش و راه، از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و این روند با حمایت دولت و مسئولان استان ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به موفقیت ارزشمند استاندار بوشهر در قرار گیری بین سه استاندار برتر کشور و با تبریک این دستاورد آن را نشان مهمی از تلاش کارگزاران استان با راهبری استاندار محترم استان در جهت تحقق شعار امسال هفته دولت یعنی «دولت پای کار مردم» عنوان کرد.

در این برنامه امام جمعه دشتی ؛ نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، معاون عمرانی استاندار بوشهر و جمعی از مدیران کل استانی و مدیران شهرستانی نیز حضور داشتند.