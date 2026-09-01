به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سه شنبه در دیدار با نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان در سخنانی اعلام کرد: روسیه شریک اصلی تجاری و اقتصادی ارمنستان است؛ از ابتدای سال ۲۰۲۶، گردش مالی تجاری بین دو کشور به ۲.۵ میلیارد دلار رسیده است.

رئیس جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: تمایل ارمنستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا حق مشروع این کشور است، اما این امر مشکلاتی را ایجاد می‌کند، از جمله در رابطه با عضویت آن اتحادیه اوراسیا. تولید ناخالص داخلی ارمنستان از زمان پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۳ برابر شده و صادرات آن به کشورهای عضو این اتحادیه ۱۰ برابر شده است.

ولادیمیر پوتین سپس افزود: هر چه زودتر ارمنستان در مورد پیوستن به اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد، بهتر است. مسکو باید بداند که روابطش را چگونه توسعه دهد. مسکو همواره از توسعه روابط دوستانه و متقابلا سودمند با ایروان حمایت می‌کند؛ این موضوع در راستای منافع اصولی روسیه و مردم ارمنستان است. شرکت‌ های روسی امنیت انرژی ارمنستان را تقویت می‌ کنند و بزرگ ترین مالیات‌ دهندگان در کشور ارمنستان هستند.