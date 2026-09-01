به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی عصر امروز سه‌شنبه در آئین بهره‌برداری از پل عنافچه که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، بیان کرد: اگرچه جنگی بر ما تحمیل شد و دشمن قصد داشت این ملت مقاوم را سرافکنده و ضعیف نشان دهد اما نه تنها این‌گونه نشد بلکه امروز در مسیر پیشرفت و توسعه گام برمی‌داریم. این دستاوردها حاصل همت همین مردم است و ما وظیفه داریم بیش از پیش برای آنان کار کنیم.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار نگران‌کننده سکونتگاه‌های غیررسمی، تصریح کرد: حاشیه‌نشینی یک پدیده ملی است که ۲۰ میلیون نفر در کشور با آن دست‌به‌گریبان هستند. در شهر اهواز نیز بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، از جمعیت یک میلیون نفری آن زمان، حدود ۴۸۰ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی ساکن بودند که این موضوع اهواز را پس از مشهد در رتبه دوم کشور قرار می‌دهد.

وی افزود: ۱۷ تعاونی در اهواز داریم که در سال‌های گذشته تشریفات قانونی برای الحاق به شهر آن‌ها انجام نشده است. مردم در این خصوص مقصر نیستند و قصور متوجه مسئولان وقت است. لذا لازم است تیمی ویژه در کنار اقدامات توسعه‌ای و اجرای ماده ۵۰، موضوع الحاق زمین در مناطق واجد شرایط را دنبال کند چرا که اکنون برخی محلات و شهرک‌ها نظیر اندیشه در ورودی اهواز بلاتکلیف هستند.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی بر لزوم اجرای قانون جوانی جمعیت و تکالیف مربوط به ایثارگران در تعاونی‌های مسکن تأکید کرد و گفت: بخشی از پروژه‌های مسکن مهر در شیرین‌شهر و رامین سال‌ها است بلاتکلیف مانده‌اند. این پروژه‌ها در دولت شهید رئیسی مجدداً فعال و سپس متوقف شدند. همچنین پروژه‌های منطقه گلستان، مجاهد، مهدیس و اکباتان اهواز که می‌توانند گره‌گشای مشکل مسکن مردم باشند، نیازمند پیگیری جدی برای رفع موانع هستند.

یوسفی با اشاره به موقعیت استراتژیک خوزستان تصریح کرد: خوزستان دارای دو مرز و هفت بندر است اما در حوزه راه‌های اصلی و آزادراه‌ها وضعیت مطلوبی نداریم و از نظر شاخص‌های توسعه‌ای در رتبه‌های پایین قرار داریم. اگرچه در سال‌های گذشته تلاش‌هایی صورت گرفت، اما به دلایل مختلف به نتیجه مطلوب نرسید.

وی افزود: اقدامات خوبی در محور اهواز به سمت هفتکل، اصفهان و چهارمحال و بختیاری آغاز شده است. همچنین قریب به ۱۵ کیلومتر از جاده اهواز به مسجدسلیمان آماده است؛ انتظار داریم برای ایمن‌سازی محور ملاثانی به مسجدسلیمان و حل مشکلات تردد شهر جدید، کارگروه ویژه‌ای برای مسکن و راه تشکیل شود. همچنین در خصوص جاده دغاغله نیز با وجود آغاز کار و تأمین بخشی از اعتبارات از استان و نفت، روند کار به دلیل تأخیرها با مشکل مواجه است و این مسیر که راه اصلی تردد است، متأسفانه روزانه شاهد حوادث و تلفات جانی هستیم.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص پل عنافچه بیان کرد: این پروژه در سال ۹۸ آغاز شد اما متأسفانه ردیف ملی نداشت. در سال ۱۴۰۰ به دلیل عدم پرداخت مطالبات پیمانکار که کمتر از پنج میلیارد تومان در دو سال بود، درخواست فسخ قرارداد ماده ۴۸ داشتد. خوشبختانه با همت دولت شهید رئیسی، اعتبار ملی برای آن تأمین شد و با پیگیری‌های مسئولان استانی، پروژه متوقف نشد. امروز به برکت نظام این پروژه به اتمام رسید، پروژه‌ای که اگر بخواهیم با قیمت‌های امروز احداث کنیم، نیازمند رقمی بالغ بر ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که در توان اجرایی نیست.

یوسفی با قدردانی از ارتش جمهوری اسلامی گفت: ارتش وظیفه‌ای نداشت اما با استقرار پل شناور تمام‌قد کنار مردم ایستاد که ما قدردان آن‌ها هستیم.

وی با تأکید بر لزوم وحدت رویه برای پیشرفت کشور، عنوان کرد: باید متحد باشیم و در عین حال مطالبه‌گری خود را حفظ کنیم؛ البته به شرطی که این مطالبه‌گری به سیاه‌نمایی ختم نشود. شرایط خاص کشور را درک می‌کنیم و باید همه کمک کنیم تا دولت مسعود پزشکیان در خدمت به مردم موفق شود.