ارتباط مستقیم با مردم در اولویت بسیج رسانه چالوس است

به گزارش خبرنگار مهر، علی درخشیده شامگاه سه‌شنبه در نخستین نشست هم‌اندیشی این مجموعه که با حضور جمعی از مسئولان، فعالان رسانه‌ای و صاحب‌نظران حوزه خبر برگزار شد، با تشریح برنامه‌های دوره جدید فعالیت بسیج رسانه اظهار کرد: استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای انعکاس مسائل و دغدغه‌های مردم و ایجاد ارتباط نزدیک‌تر میان شهروندان و اهالی رسانه، از اولویت‌های این مجموعه خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو افزود: برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های فرهنگی و هنری و همچنین راه‌اندازی دوره‌ای «میز خدمت بسیج رسانه» از جمله برنامه‌هایی است که در دوره جدید دنبال خواهد شد.

مسئول بسیج رسانه شهرستان چالوس ادامه داد: میز خدمت با هدف ایجاد بستری برای ارتباط بی‌واسطه شهروندان با اصحاب رسانه و کمک به انعکاس و پیگیری مطالبات عمومی برگزار می‌شود و جزئیات نخستین برنامه در این زمینه به زودی اعلام خواهد شد.

درخشیده همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان رسانه‌های شهرستان تأکید کرد و گفت: ظرفیت رسانه‌ای چالوس می‌تواند در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و مطالبه‌گری نقش مؤثرتری ایفا کند و تلاش ما بر این است که با همراهی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، این ظرفیت بیش از گذشته فعال شود.

آیین معارفه علی درخشیده به عنوان مسئول جدید بسیج رسانه شهرستان چندی پیش برگزار و از خدمات حسن بهرامی، مسئول پیشین این مجموعه، تقدیر شده بود.

علی درخشیده از فعالان حوزه‌های مدیریتی و فرهنگی است و سابقه فعالیت در بخش‌های مختلف اجرایی و رسانه‌ای را در کارنامه دارد.

از جمله سوابق وی می‌توان به فعالیت در حوزه بازرسی خاتم‌الانبیا (ص) و سازندگی سپاه، فعالیت در کنگره شهدا، دبیری جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و همچنین سرپرستی و مدیریت نشریات کشوری و استانی اشاره کرد.

درخشیده همچنین نمایندگی آیت‌الله توکل، عضو مجلس خبرگان رهبری، در غرب استان مازندران را بر عهده داشته است.