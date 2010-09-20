به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در پایان نشست امروز کمیته فنی فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سئوال که بازی خیرخواهانه تیم ملی برای کمک به مردم سیل زده پاکستان چه زمانی برگزار می شود و حریف تیم ایران مشخص شده است، گفت: هنوز زمان و تیم حریف مشخص نیست اما امیدواریم یک تیم مسلمان و قدرتمند که راغب برای حرکت خیرخواهانه باشد برای بازی دوستانه به ایران بیاید.

وی در خصوص مشکلی که برای بازیکنان تیم امید پیش آمد و اقدام فدراسیون در این خصوص اظهار داشت: ما با باشگاه ها برای انتخاب بازیکنان هماهنگی انجام داده ایم که بازیکنانشان را برای مسابقات مهم در اختیار تیم ملی قرار دهند.

رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سئوال که در صورت مخالفت یک باشگاه چه برخوردی با آن خواهید کرد، اظهار داشت: گرفتن بازیکن زوری نیست اما اولویت اصلی ما تیم ملی است و باید همه باشگاه ها برای موفقیت تیم ملی کمک کنند.

کفاشیان در خصوص اینکه آیا بهتر نبود تیم امید به جای تیم ملی به مسابقات غرب آسیا اعزام شود، تاکید کرد: قوانین این مسابقات اجازه چنین اقدامی را نمی داد اما این موضوع را هم نباید فراموش کرد که تیم ملی بزرگسالان هم پیش از حضور در مسابقات جام ملتها نیاز به بازی با تیم های عربی دارد. آنها در اردوی شرق آسیا با تیم های مطرح چین و کره جنوبی بازی کردند اما پیش از دیدار با تیم های عربی در جام ملتها باید تجربه چنین دیدارهایی را در مسابقات غرب آسیا به دست آورده و خود را برابر آن تیم ها محک بزنند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بهتر نبود برای برگزاری مسابقات غرب آسیا لیگ تعطیل نمی شد، گفت: باشگاه های ما به نفرات ملی پوششان وابستگی شدید دارند ولی ما مشکلی نداریم اگر آنها آماده باشند لیگ را پیگیری می کنیم ولی بدون حضور بازیکنان ملی پوش.

کفاشیان در خصوص اتفاقات اخیر رخ داده در بازی شهرداری تبریز و پرسپولیس اظهار داشت: البته تبریز نسبت به فصل قبل چه از لحاظ ورزشگاه و چه از لحاظ تماشاگران خیلی بهتر شده است ولی برای مشکلات موجود نیاز به برنامه بیشتر دارد.

وی در مورد اینکه اگر تیم شهرداری دوباره محروم شود باز هم sms های تهدید آمیز برای شریفی ارسال می شود، گفت: ما پس از هر اتفاقی برای اصلاح کار طبق آیین نامه حکمی را صادر می کنیم قطعا اگر احکام ما باعث کاهش این مشکلات نشود با باشگاه های متخلف برخوردهای شدید خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد غیبت افشین قطبی در نشست کمیته فنی فدراسیون اظهار داشت: ایشان از حضور در این جلسه عذرخواهی کردند زیرا به علت مصاحبه مطبوعاتی امروز و همچنین برنامه ریزی تیم ملی برای مسابقات غرب آسیا نتوانستند گزارش حضور تیم ملی در اردوی شرق آسیا را بدهند البته در این جلسه در مورد حضور تیم نوجوانان در اردوی کره جنوبی بحث شد و مربیان این تیم در خصوص این اردو گزارشات خود را ارائه کردند.

کفاشیان در مورد خداحافظی فرهاد مجیدی از تیم ملی هم تاکید کرد: در هر صورت کادر فنی با دیدن بازیها و مشورت نفراتی را به تیم دعوت می کند. همه علاقه دارند در تیم ملی باشند و بازیکنانی مانند مجیدی که برای فوتبال ما بسیار با ارزش است شاید در مقطعی به دلیل مشکلات به تیم ملی نیاید ولی در مقاطعی دیگر در تیم ملی حاضر شود. ایشان هم عذرخواهی کردند و ممکن است در دفعات بعدی بیایند.

وی با بیان اینکه در نشست کمیته فنی فدراسیون که با حضور تمام مربیان تیمهای ملی برگزار می شود محورهای اصلی تیم های ملی مورد بحث قرار گرفت گفت: این مسئله می تواند به برنامه ریزی بهتر برای تیم های ملی کمک کند ضمن اینکه مربیان یاد می گیرند برنامه های طولانی مدت و آماده سازی را برای تیم های خود ارائه کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین خاطرنشان کرد: در نشست امروز برنامه های تیم نوجوانان برای حضور در مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا و همچنین برنامه ها و اردوهای این تیم تا مسابقات جهانی تدوین شد تا این تیم با نظم بیشتر برنامه هایش را پیگیری کند.

وی همچنین تاکید کرد: ما اصولا سعی داریم در نشست های کمیته فنی فدراسیون تفاهم و هماهنگی بین مربیان وجود داشته باشد اما سعی می کنیم آنچه کادر فنی برای خود می خواهد و روی آن منطق دارد را اجرا کنیم. اگر نتوانیم برنامه را اجرا کنیم از آنها عذرخواهی کرده اما مهم این است که اقدامات با تفاهم اجرا شود.

کفاشیان در پایان در خصوص اعتراض ملی پوشان به پروازهای طولانی تیم ملی گفت: امکانات پروازمان همین است اما مذاکراتی را برای گرفتن پروازهای اختصاصی و چارتر انجام داده ایم که متاسفانه جور نمی شود ما دوست داریم بهترین سفرها برای تیم ملی باشد اما بازیکنان در این شرایط حق دارند اعتراض کنند. شما ببینید برای سفر به چین و کره باید آنها چندین پرواز عوض کنند به همین دلیل خسته می شوند و این رفت و برگشت ها باعث می شود آنها در تیم ملی و باشگاهی نتوانند قدرت واقعی شان را نشان می دهند.