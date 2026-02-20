مجموع خدمات اطعامی حرم امام رضا(ع) در ماه رمضان به ۳ میلیون وعده رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خوراکیان با بیان اینکه اطعام رمضانی در حرم مطهر رضوی تنها محدود به فضای حرم نمیشود، اظهار کرد: این طرح با هدف تعمیق پیوند اجتماعی، تکریم اقشار مختلف و تجلی نگاه پدرانه امام رضا(ع) به امت اسلامی، در چند محور و با تنوع خدمتی گسترده اجرا میشود.
مدیر عالی حرم مطهر رضوی با اشاره به برنامههای مدیریت مهمانسراهای حرم مطهر رضوی تصریح کرد: در ماه مبارک رمضان، یکمیلیون و ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ وعده اطعام برای اقشار مختلف، خدام و کارکنان پیشبینی شده است.
وی افزود: بر اساس این طرح ۳۷ هزار و ۸۰۰ نفر از عموم مردم و اقشار مختلف در رواق حضرت زهرا(س) اطعام میشوند، همچنین ۸ هزار نفر از معلمان و دانشآموزان نیز در رواق امام خمینی(ره) میهمان سفره رضوی خواهند بود.
خوراکیان خاطرنشان کرد: ۹۳ هزار وعده اطعام بهصورت عادلانه و به نسبت مساوی در مناطق برخوردار و کمبرخوردار سطح شهر توزیع میشود.
مدیر عالی حرم مطهر رضوی ادامه داد: ۵۷۰ هزار وعده افطار و سحر ویژه زائران و کارکنان در مهمانسراهای غدیر و حرعاملی تدارک دیده شده است.
به گفته وی ۴۵۰ هزار وعده پذیرایی سبک نیز شامل سوپ، نان و سبزی ویژه کارکنان در حرم مطهر ارائه میشود.
خوراکیان گفت: در حوزه معاونت خدمات زائرین نیز یکمیلیون و ۸۷۸ هزار خدمت پذیرایی پیشبینی شده است.
مدیر عالی حرم مطهر رضوی افزود: ۶۰۰ هزار پذیرایی افطار سبک در چهار چایخانه حرم مطهر انجام میشود و ۶۰۰ هزار بسته افطاری سبک در صفوف نماز اماکن متبرکه بین زائران توزیع خواهد شد.
به گفته وی، در روز عید سعید فطر نیز ۱۷۰ هزار بسته پذیرایی برای نمازگزاران پیشبینی شده است
خوراکیان با اشاره به نقش تبرکخانهها، افزود: در قالب فعالیت مواکب و تبرکخانهها، ۵۰۸ هزار وعده اطعام در نظر گرفته شده که از این میزان، ۴۴۵ هزار وعده بهصورت بیرونبر میان زائران و مجاوران توزیع میشود.
مدیر عالی حرم مطهر رضوی، در جمعبندی آمار اطعامی رمضان، گفت: در مجموع، در ماه مبارک رمضان امسال ۳ میلیون و ۳۵ هزار و ۸۰۰ وعده و خدمت اطعامی در قالب «سفره پدری» ارائه خواهد شد.
وی تأکید کرد: این سفرهها با عنوان «سفره پدری حضرت رضا(ع)» میزبان اقشار مختلف از جمله خانوادههای معظم شهدا، مجروحان و آسیبدیدگان حوادث اخیر، نیروهای انتظامی و مدافعان امنیت، خادمان و ائمه جماعات مساجد، ایتام، زندانیان، کسبه، بازاریان و گروههای خدماترسان خواهد بود.
خوراکیان با اشاره به فلسفه نامگذاری این طرح خاطرنشان کرد: سفرههای اطعام حرم مطهر رضوی، نمادی از حقیقت ماه مبارک رمضان و جلوهای از نگاه پدرانه حضرت رضا(ع) به همه مردم است، سفرهای که همه خود را میهمان صاحب این خانه میدانند و فارغ از جایگاه اجتماعی، در کنار یکدیگر از برکات این ماه بهرهمند میشوند.
