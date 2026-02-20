حسینی نسب: انس مستمر با قرآن راه نجات فردی و اجتماعی جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عمران حسینینسب در خطبههای این هفته نماز جمعه سلطانیه با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی و پرهیز از گناه اظهار کرد: هدف اصلی روزه دستیابی به تقواست و ماه مبارک رمضان بزرگترین مدرسه خودسازی و تمرین بندگی به شمار میرود.
وی با تبیین ابعاد سبک زندگی مؤمنانه در ماه ضیافت الهی افزود: رمضان، ماه تمرین زیست عفیفانه است؛ عفت در گفتار، نگاه و شنیدن باید در این ماه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا انسان به حقیقت تقوا دست یابد.
امام جمعه سلطانیه قرائت قرآن کریم را از اعمال مورد تأکید در ماه مبارک رمضان برشمرد و تصریح کرد: خداوند متعال راه نجات را در انس روزانه با قرآن قرار داده است و یک عهد ساده همچون «قرائت روزانه حداقل نیمصفحه قرآن به همراه ترجمه» میتواند منشأ برکات فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی باشد.
وی ادامه داد: اگر جامعه اسلامی با قرآن مأنوس باشد، در برابر توطئههای فرهنگی و هجمههای رسانهای دچار سردرگمی نخواهد شد، زیرا قرآن قطبنمای مسیر هدایت است.
حسینینسب با اشاره به جلوههای همدلی، ایثار و مواسات در ماه رمضان، این ماه را فرصتی کمنظیر برای تقویت پیوندهای اجتماعی و توجه عملی به نیازمندان دانست.
وی از اجرای پویش ملی «ایران همدل» خبر داد و گفت: این پویش با مدیریت دفتر نشر آثار مقام معظم رهبری و با مشارکت قرارگاه ملی مسجد و در سراسر کشور برگزار میشود.
امام جمعه سلطانیه افزود: پویش «ایران همدل» در قالب دو طرح «مسجد همدل» و «نماز جمعه همدل» در طول ماه مبارک رمضان اجرا خواهد شد.
وی درباره طرح «مسجد همدل» ادامه داد: برپایی اطعام و افطاری ساده بهویژه در مساجد، تهیه و توزیع بستههای معیشتی برای خانوادههای نیازمند، حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست (محسنین) و کمک به نیازمندان هر محله از جمله پرداخت بدهیها، کمک به مستأجران و تأمین هزینههای درمان از محورهای این طرح است.
خطیب جمعه سلطانیه درباره طرح «نماز جمعه همدل» نیز گفت: در پنج جمعه ماه مبارک رمضان، شبهای قدر و عید سعید فطر، دو برنامه شاخص اجرا خواهد شد؛ نخست تأمین دو سری جهیزیه برای زوجهای نیازمند و دوم تهیه کفش و لباس نو برای کودکان نیازمند که با میدانداری کمیته امداد و همراهی مؤمنان روزهدار محقق میشود.
وی با تأکید بر حفظ حرمت ماه رمضان تصریح کرد: رستورانها و سایر واحدهای صنفی باید طبق ضوابط اعلامی از سوی مراجع ذیصلاح فعالیت کنند تا حرمت این ماه نورانی و شأن مؤمنان روزهدار حفظ شود.
حسینینسب افزود: مردم سلطانیه همواره در پاسداری از ارزشهای اسلامی پیشگام بودهاند و انتظار میرود در این ماه مبارک نیز جلوهای از تعهد دینی و اجتماعی خود را به نمایش بگذارند.
امام جمعه سلطانیه در ادامه با اشاره به سالروز کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ به نقش در این رویداد پرداخت و اظهار کرد: وی با حمایت انگلیس علیه حکومت قاجار کودتا کرد و بهتدریج قدرت را در دست گرفت و در سال ۱۳۰۴ با پایان دادن به حاکمیت قاجاریه، سلسله پهلوی را تأسیس کرد.
وی افزود: رضاشاه پس از حدود ۲۰ سال سلطنت، در سال ۱۳۲۰ از قدرت کنار گذاشته شد و پسرش، ، جایگزین او شد.
حسینینسب با اشاره به برخی اقدامات دوره رضاشاه گفت: برخوردهای خشونتآمیز با معترضان، بمباران برخی مناطق کشور و وضعیت نامناسب شاخصهای توسعهای از جمله فقر و بیسوادی در پایان سلطنت وی، از ویژگیهای آن دوره بود.
وی با اشاره به مواضع رهبر معظم انقلاب درباره تهدیدهای خارجی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن تأیید اصل مذاکره، هرگز زیر بار مذاکره تحمیلی و فشار نخواهد رفت و پاسخ هرگونه تهدید را خواهد داد.
امام جمعه سلطانیه تأکید کرد: امروز ایران، ایرانِ دوره قاجار و پهلوی نیست؛ ملت ایران با اتکا به توان داخلی، روحیه مقاومت و رهبری انقلاب اسلامی، در برابر فشارها ایستادگی کرده و از عزت و منافع ملی خود دفاع خواهد کرد.
