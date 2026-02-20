به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای نماز جمعه برازجان با تبیین شاخصههای یاران حضرت ولیعصر(عج)، ایمان عمیق، بصیرت، انس با قرآن، روحیه عبادت، اطاعتپذیری، جهاد، شجاعت، زهد و یکدلی را از مهمترین ویژگیهای آنان برشمرد و تأکید کرد: یاران امام عصر(عج) در اوج همبستگی و اخلاص، برای تحقق آرمانهای الهی تلاش میکنند.
وی با اشاره به روایات ائمه اطهار(ع)، اتحاد و انسجام را شرط پیروزی جبهه حق دانست و افزود: جامعهای که گرفتار چنددلی و تفرقه شود، نمیتواند در مسیر آرمانهای بزرگ موفق باشد. نظم، انضباط و استقامت در آزمونها نیز از دیگر شاخصههای این یاران الهی است.
ماه رمضان؛ فرصت بازگشت و مسئولیت اجتماعی
حجتالاسلام مصلح در خطبه دوم با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، ماه مبارک رمضان را «ماه مهمانی خدا» و فرصتی برای پالایش فردی و اجتماعی توصیف کرد و گفت: روزه تنها امساک از خوردن و آشامیدن نیست، بلکه تمرینی برای تقویت اراده و پاسداشت حریم الهی است.
وی با ابراز تأسف از برخی روزهخواریهای علنی در معابر عمومی، این رفتار را بیحرمتی به شعائر اسلامی دانست و از دستگاههای مسئول خواست در چارچوب قانون با مظاهر علنی هنجارشکنی برخورد کنند.
تحلیل بیانات رهبر انقلاب
امام جمعه دشتستان همچنین به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مردم آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: تفکیک صف مردم از اغتشاشگران، تأکید بر قدرت بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات خارجی، و ایستادگی بر حقوق هستهای ملت ایران، نشاندهنده رویکرد حکیمانه و وحدتآفرین رهبری است.
وی تأکید کرد: پیوند ملت و حاکمیت، سرمایه اصلی نظام است و مسئولان باید برای مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی تلاش مضاعف داشته باشند.
مطالبه جدی مردم؛ برخورد با موتورسواران قانونگریز
حجتالاسلام مصلح به معضل قانونگریزی برخی موتورسواران در سطح شهر پرداخت و گفت: عدم استفاده از کلاه ایمنی، تردد بدون گواهینامه و ایجاد صداهای ناهنجار با دستکاری در اگزوز، سلامت جسمی و روانی شهروندان را تهدید میکند.
وی افزود: آرامش مردم، بهویژه کودکان، سالمندان و بیماران، نباید قربانی بیمبالاتی عدهای شود. برخورد قانونی، توقیف وسایل مزاحم و اعمال جریمههای بازدارنده، حداقل انتظار مردم از نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است.
امام جمعه دشتستان تصریح کرد: اجرای قانون در این حوزه نه سختگیری بیمورد، بلکه دفاع از حقوق عمومی و مصداق روشن امر به معروف و نهی از منکر است.
وی از شهروندان نیز خواست با رعایت قوانین و تذکر دلسوزانه، در ساختن شهری امن و آرام سهیم باشند.
