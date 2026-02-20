بازداشت ۵۴۱ فرد فاقد مدارک قانونی در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه سیداکبر عربی فرمانده انتظامی پیشوا از اجرای طرحی انتظامی برای مقابله با حضور غیرقانونی افراد فاقد مدارک قانونی در این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون ۵۴۱ نفر در قالب این طرح شناسایی و بازداشت شده‌اند.

سرهنگ کارآگاه سید اکبر عربی با اشاره به تداوم این اقدامات اظهار داشت: این طرح با هدف ارتقای امنیت عمومی و پیشگیری از پیامدهای ناشی از حضور غیرمجاز برخی افراد در سطح شهرستان اجرا می‌شود.

به گفته او، پلیس پیشوا با استفاده از ظرفیت‌های عملیاتی و نظارتی، روند برخورد قانونی با موارد مشابه را بدون اغماض ادامه خواهد داد.

فرمانده انتظامی پیشوا همچنین بر نقش همکاری شهروندان تأکید کرد و از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا رسیدگی در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

او در پایان تأکید کرد حفظ امنیت عمومی از اولویت‌های اصلی پلیس است و اقدامات انتظامی در این زمینه ادامه خواهد داشت.