رضا حسین مردی هماهنگ کننده امور بستری و درمان اکبر عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در یک هفته گذشته عبدی تحت درمان پزشکان بیمارستان آتیه بود و هم اکنون قند و فشار خون او تحت کنترل است.

وی با اشاره به رفع لختگی خون پای عبدی افزود: پزشکان توانستند با تجویز دارو نسبت به رفع این لختگی اقدام کنند و در حال حاضر مشکلی از این بابت ندارد.

حسین مردی در خصوص هزینه های بستری و درمان عبدی در این مدت گفت: حدود پنج میلیون تومان هزینه بستری و درمان عبدی در مدت بستری در کلینیک سعادت آباد و بیمارستان آتیه بوده است که این هزینه را مهندس پناهی مدیر کلینیک سعادت آباد تقبل کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه عبدی برای کنترل قند خود انسولین تزریق می کند، پزشکان نسبت به کنترل فشار خون او توصیه های لازم را انجام داده اند.

اکبر عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشکر از تمامی کسانی که در این مدت به صورت تلفنی و حضوری جویای حال او بودند گفت: در این مدت اغلب بازیگران سینما و تلویزیون و سایر هنرمندان به صورت تلفنی و حضوری بنده را مورد لطف قرار دادند که کمال تشکر و سپاس را دارم.

وی از حضور آقای هاتفی به نمایندگی از مهندس ضرغامی برای عیادت تشکر کرد و افزود: از پرسنل درمانی کلینیک سعادت آباد و بیمارستان آتیه نیز که در این مدت به بنده خدمت کردند تشکر می کنم. ضمن اینکه تشکر ویژه ای از مهندس پناهی مدیر کلینیک سعادت آباد دارم که هزینه های بستری و درمان بنده را تقبل کردند و آقای حسین مردی که در این مدت پیگیر امور درمانی بنده بودند تشکر می کنم.

عبدی در عین حال از برخی تهیه کنندگان سینما به خاطر خلف وعده ای که در پرداخت دستمزد او دارند گلایه کرد و گفت: متاسفانه برخی از این افراد نه تنها حقوق مادی هنرپیشگان را تضییع می کنند بلکه حقوق معنوی این قشر زحمتکش سینما و تلویزیون را نادیده می گیرند.

این هنرپیشه نام آشنای سینما و تلویزیون کشور با عنوان این مطلب که هنوز 70 درصد دستمزدم را بابت یکی از فیلمهای ساخته شده نگرفته ام افزود: متاسفانه هیئت داوری خانه سینما نیز تاکنون نتوانسته حقوق تضییع شده بازیگران را از تهیه کنندگان بگیرد و من می خواهم شکایت خود را از طریق دادگستری پیگیری کنم اما اجازه نمی دهند.

عبدی گفت: هنوز بابت فیلم پرفروش افراطی ها و سریال سالهای مشروطه طلبکارم اما آنها را پرداخت نمی کنند.