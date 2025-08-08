آخرین وضعیت سلامتی اکبر عبدی از زبان خودش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، اکبر عبدی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون روز گذشته پنجشنبه ۱۶ مرداد در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد.

به دنبال این اتفاق مرتضی رزاق کریمی تهیه کننده سریال به همراه علی زادمهر مشاور رسانه‌ای سریال عصر امروز جمعه ۱۷ مرداد به عیادت اکبر عبدی رفتند.

اکبر عبدی در این عیادت با تشکر از همکارانش در سریال «سبزواران»، دوستان و طرفدارانش درباره آخرین وضعیت درمانی خود گفت: شامگاه پنجشنبه ۱۶ مرداد کمی احساس ناراحتی در دست و سر داشتم که توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدم و تحت نظر پزشکان درمان آغاز شد.

وی ادامه داد: آزمایشات مورد نظر پزشکان انجام شده و خوشبختانه روند درمان به خوبی پیش رفته است و با صلاحدید پزشکان تحت نظر هستم و به زودی مرخص می‌شوم و خوشبختانه جای نگرانی نیست.

عبدی با تشکر از پزشکان و تیم درمان ادامه داد: از همه مردم که همیشه به من لطف دارند، تشکر می‌کنم و از همه آنها طلب دعای سلامتی و عاقبت بخیری دارم.

مرتضی رزاق کریمی نیز در این عیادت با آرزوی سلامتی برای اکبر عبدی اعلام کرد که بخش‌هایی از سریال «سبزواران» قرار است در شهر مشهد و سبزوار فیلمبرداری شود که ان‌شاءالله به زودی بعد از بهبودی کامل این بازیگر با سفر به مشهد مقدس ضمن زیارت بارگاه امام رضا (ع) سکانس‌های باقی مانده تصویربرداری می‌شود.