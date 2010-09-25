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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۸

لاریجانی به زیارت شاهچراغ رفت

لاریجانی به زیارت شاهچراغ رفت

رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش در آستان مقدس حضرت احمد بن موسی ملقب به شاهچراغ حضور یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شیراز، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به منظور سفری یک روزه به شیراز سفر کرده است پس از حضور در گلزار شهدای شهر شیراز از جمله  مزار سرلشکر خلبان عباس دوران و سایر شهدای این استان در مرقد مطهر حضرت احمد ابن موسی ، برادر امام رضا علیه السلام حضور یافت.

وی در آستان مقدس احمد ابن موسی نماز اقامه کرد و سپس مزار سید میر محمد و سید علاءالدین حسین برادران دیگر امام رضا علیه السلام را زیارت کرد.

رئیس مجلس سپس بر مزار آیت الله دستغیب ، سومین شهید محراب فاتحه قرائت کرد .

لاریجانی تا دقایقی دیگر برای سخنرانی در کنگره سرداران شهید مرو دشت عازم این شهرستان می شود.

کد مطلب 1158286

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