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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

رئیس کل دادگستری کرمانشاه: همکاری با مرزبانی تقویت می‌شود

رئیس کل دادگستری کرمانشاه: همکاری با مرزبانی تقویت می‌شود

کرمانشاه - رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بر تقویت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه قضایی، مرزبانی و مجموعه‌های امنیتی و نظامی برای تأمین امنیت پایدار تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه، حجت‌الاسلام کیومرث امیرخانی در دیدار با فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه به مناسبت هفته فراجا، ضمن تبریک این مناسبت و قدردانی از تلاش‌های مرزبانان، بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه قضایی، مرزبانی و سایر مجموعه‌های امنیتی و نظامی برای تأمین امنیت پایدار تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه امنیت و مرزبانی اظهار کرد: مرزبانان در خط مقدم حراست از مرزهای کشور قرار دارند و به صورت شبانه‌روزی با سختی‌ها و مخاطرات مختلف مواجه هستند و برای صیانت از امنیت و آرامش مردم تلاش می‌کنند.

وی افزود: تأمین امنیت پایدار و ماندگار در استان نیازمند همدلی، هماهنگی و همکاری نزدیک میان دستگاه قضایی و مجموعه‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی است و همه دستگاه‌ها باید در چارچوب وظایف و نظارت‌های قانونی خود برای تحقق این هدف همکاری کنند.

حجت‌الاسلام امیرخانی با تأکید بر حمایت قضایی از مأموریت‌های قانونی مرزبانی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان در چارچوب قانون و با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، از اقدامات قانونی مرزبانان در زمینه تأمین امنیت، صیانت از مرزها و مقابله با جرایم حمایت می‌کند و پیگیری مسائل و مشکلات این مجموعه را نیز با جدیت دنبال خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، وحدت و انسجام میان نیروهای مسلح و دستگاه‌های مسئول در حوزه امنیت اهمیت ویژه‌ای دارد و همکاری و هماهنگی میان این مجموعه‌ها می‌تواند پشتوانه‌ای برای حفظ امنیت و آرامش مردم و تقویت اقتدار نظام اسلامی باشد.

وی بر استمرار تعامل میان دستگاه قضایی و مرزبانی تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت‌های مشترک و هماهنگی بیشتر میان مجموعه‌های مسئول می‌تواند به اجرای بهتر مأموریت‌های قانونی و مقابله مؤثرتر با جرایم در مناطق مرزی استان کمک کند.

در ادامه این دیدار، سردار کیاست سپهری فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه نیز ضمن قدردانی از حضور رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان، از حمایت و همراهی دستگاه قضایی با مجموعه مرزبانی تقدیر کرد.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه گفت: تعامل و همکاری میان دستگاه قضایی و مرزبانی نقش مهمی در پیشگیری و برخورد قانونی با جرایم و تأمین امنیت پایدار در مرزهای استان دارد و استمرار این همکاری می‌تواند به اجرای بهتر مأموریت‌های مرزبانی کمک کند.

کد مطلب 6971005

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