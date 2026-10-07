به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه، حجت‌الاسلام کیومرث امیرخانی در دیدار با فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه به مناسبت هفته فراجا، ضمن تبریک این مناسبت و قدردانی از تلاش‌های مرزبانان، بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه قضایی، مرزبانی و سایر مجموعه‌های امنیتی و نظامی برای تأمین امنیت پایدار تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه امنیت و مرزبانی اظهار کرد: مرزبانان در خط مقدم حراست از مرزهای کشور قرار دارند و به صورت شبانه‌روزی با سختی‌ها و مخاطرات مختلف مواجه هستند و برای صیانت از امنیت و آرامش مردم تلاش می‌کنند.

وی افزود: تأمین امنیت پایدار و ماندگار در استان نیازمند همدلی، هماهنگی و همکاری نزدیک میان دستگاه قضایی و مجموعه‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی است و همه دستگاه‌ها باید در چارچوب وظایف و نظارت‌های قانونی خود برای تحقق این هدف همکاری کنند.

حجت‌الاسلام امیرخانی با تأکید بر حمایت قضایی از مأموریت‌های قانونی مرزبانی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان در چارچوب قانون و با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، از اقدامات قانونی مرزبانان در زمینه تأمین امنیت، صیانت از مرزها و مقابله با جرایم حمایت می‌کند و پیگیری مسائل و مشکلات این مجموعه را نیز با جدیت دنبال خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، وحدت و انسجام میان نیروهای مسلح و دستگاه‌های مسئول در حوزه امنیت اهمیت ویژه‌ای دارد و همکاری و هماهنگی میان این مجموعه‌ها می‌تواند پشتوانه‌ای برای حفظ امنیت و آرامش مردم و تقویت اقتدار نظام اسلامی باشد.

وی بر استمرار تعامل میان دستگاه قضایی و مرزبانی تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت‌های مشترک و هماهنگی بیشتر میان مجموعه‌های مسئول می‌تواند به اجرای بهتر مأموریت‌های قانونی و مقابله مؤثرتر با جرایم در مناطق مرزی استان کمک کند.

در ادامه این دیدار، سردار کیاست سپهری فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه نیز ضمن قدردانی از حضور رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان، از حمایت و همراهی دستگاه قضایی با مجموعه مرزبانی تقدیر کرد.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه گفت: تعامل و همکاری میان دستگاه قضایی و مرزبانی نقش مهمی در پیشگیری و برخورد قانونی با جرایم و تأمین امنیت پایدار در مرزهای استان دارد و استمرار این همکاری می‌تواند به اجرای بهتر مأموریت‌های مرزبانی کمک کند.