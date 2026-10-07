بازیگران «قطع رابطه در خانه» مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، نمایش «قطع رابطه در خانه» به نویسندگی تریستان پتی‌ژرار و ترجمه شهرزاد سلحشور، با کارگردانی مشترک مازیار سیدی و محسن صادقی از اوایل آبان به صحنه می رود.

حمید خسرو (خانه دوست) تهیه کننده و سعید سیادت مجری طرح این نمایش هستند که قرار است در در تئاتر مستقل تهران روی صحنه برود.

مازیار سیدی، هومن کیایی و سوگل قلاتیان بازیگران این اثر نمایشی هستند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: اریک مردی حدودا ۳۵ ساله موسسه ای تاسیس کرده برای کسانی که می‌خواهند از شریک زندگی شان جدا شوند. موسسه او این وظیفه را دارد که خبر جدایی را که به موسسه او سفارش داده اند را به شریک زندگی فرد سفارش دهنده برساند …

در این پروژه بهنام ناصری مدیر تولید، بهار فقیریان طراح لباس، مجید سیادت طراح نور، محمدصادق زرجویان طراح گرافیک، مهدی صفرزاده خانیکی دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، ایلیا شمس مسئول روابط عمومی، صدف رضاپور مشاور تبلیغات، مهران میرقلی منشی صحنه، ساخت دکور مصطفی طباطبایی‌نسب، مهدی عابدی، هادی عابدی، صبا صبحی و مهدیس بیدی حضور دارند.

«قطع رابطه در خانه» از سوم آبان‌ در تئاتر مستقل تهران واقع در خیابان مطهری، قبل از خیابان شریعتی، پلاک ۲ اجرا می‌شود.