علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی داده‌های هواشناسی، سامانه ناپایداری که هم‌اکنون جو منطقه را تحت تأثیر قرار داده، امروز و فردا نیز در استان کرمانشاه فعال خواهد بود.

وی افزود: فعالیت این سامانه موجب افزایش پوشش ابر در نقاط مختلف استان می‌شود و در برخی ساعات نیز وزش باد، گردوخاک محلی و بارش همراه با رعدوبرق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: احتمال وقوع بارش طی امروز در نیمه شمالی استان، مناطق مرکزی و نواحی غربی بیشتر است و این مناطق می‌توانند شرایط ناپایدار جوی را تجربه کنند.

زورآوند با اشاره به روند جوی روزهای آینده گفت: از روز جمعه تا یکشنبه هفته آینده، با تضعیف شرایط ناپایدار حاکم بر جو منطقه، فعالیت بارشی کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی، اگر بارشی در سطح استان رخ دهد، عمدتاً به صورت ضعیف و پراکنده خواهد بود و انتظار فعالیت قابل توجه سامانه بارشی وجود ندارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه درباره دمای هوا نیز خاطرنشان کرد: متوسط دمای هوا در بیشتر نقاط استان تا اوایل هفته آینده تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت و شرایط دمایی تقریباً در همین محدوده ادامه پیدا می‌کند.