به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی ظهر چهارشنبه در دومین اجلاسیه شهدای شهرستان سروآباد که در راستای برگزاری کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه به پیام و سیره شهدا اظهار کرد: برگزاری یادواره‌ها و اجلاسیه‌های شهدا تنها برای زنده نگه داشتن نام و خاطره این عزیزان نیست، بلکه باید از این فرصت برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل‌های جدید استفاده کرد.

وی افزود: شهدا سرمایه‌های معنوی جامعه هستند و شناخت ابعاد مختلف زندگی آنان می‌تواند در تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، ایثار و فداکاری در جامعه به ویژه میان نسل جوان مؤثر باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با بیان اینکه صرفاً بیان خاطرات شهدا برای شناخت مکتب آنان کافی نیست، تصریح کرد: آنچه اهمیت بیشتری دارد، شناخت پیام شهدا، روحیه‌ای که بر زندگی آنان حاکم بود و سبک زندگی آنهاست.

پورذهبی ادامه داد: باید تلاش شود ارزش‌هایی که شهدا برای آن جان خود را فدا کردند، در زندگی امروز مردم جاری شود و نسل جوان با این مفاهیم ارتباطی عمیق و واقعی برقرار کند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری اجلاسیه‌های شهدا زمانی می‌تواند به هدف اصلی خود دست پیدا کند که علاوه بر گرامیداشت یاد شهیدان، زمینه‌ای برای تبیین آرمان‌ها و ارزش‌های مورد تأکید آنان فراهم شود.

در این اجلاسیه همچنین از جمعی از خانواده‌های معظم شهدای شهرستان سروآباد به پاس صبر، ایثار و فداکاری آنان تجلیل شد.