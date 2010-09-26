مردم یزد 6.5 میلیارد ریال به سیل ‌زدگان پاکستان کمک کردند

حمید نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: مردم استان یزد همچون همیشه با برخورداری از روحیه خیری، نوع‌ دوستی مثال‌ زدنی خود را به نمایش گذاشتند و در روز همبستگی با مردم سیل‌زده پاکستان شش میلیارد و 440 میلیون ریال به مردم آواره این کشور کمک کردند.

وی با اشاره به اینکه پایگاه‌ های جمع ‌آوری کمک به مردم سیل ‌زده پاکستان از ابتدای اعلام نیاز مردم پاکستان در سراسر استان یزد دایر شده است، افزود: این پایگاه‌ ها تا هم ‌اکنون نیز در برخی پایگاه‌ های استان یزد دایر است و کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم نوع‌ دوست استان یزد را دریافت می ‌کند.

نصیری خاطرنشان کرد: تاکنون چندین محموله بزرگ از استان یزد از سوی کمیته امداد، بسیج سازندگی و سایر نهادهای استان یزد برای مردم سیل ‌زده پاکستان ارسال شده و به دست آنها رسیده است.

نصیری عنوان کرد: کمکهای انجام شده مردم استان یزد به مردم پاکستان شامل پنج میلیارد ریال کمک غیرنقدی و یک میلیارد و 440 میلیون ریال کمک نقدی بوده است.

وی بیان داشت: این میزان کمکهای مردمی توسط 180 پایگاه ثابت و سیار کمیته امام خمینی (ره) استان یزد در سطح استان جمع ‌آوری شده است.

نصیری با اشاره به عمق ویرانی ‌ها و آوارگی مردم پاکستان در اثر وقوع سیل خاطرنشان کرد: مردم این کشور هنوز هم چشم‌ انتظار کمکهای مردم نوع‌ دوست ایران هستند و پایگاه‌ های کمیته امداد کمکهای مردم خیر را دریافت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه کمک‌های غیرنقدی شامل اقلام مورد نیاز مردم آواره این کشور است، افزود: آب معدنی، کنسرو، پتو، پوشاک و موادغذایی فاسد نشدنی از اقلام مورد نیاز این مردم است.

نصیری یادآور شد: اقلام یاد شده بخش اعظمی از کمکهای غیرنقدی جمع‌آوری شده مردم استان یزد به مردم سیل‌ زده پاکستان را تشکیل می‌ دهد.