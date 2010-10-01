رشد احزاب افراطی اروپا؛ عامل ترویج سیاستهای اسلام هراسانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پو پی آی، گرت وایلدرز سازنده فیلم موهن و اهانت آمیز " فتنه" که کتاب آسمانی اسلام را به ترویج تروریسم نسبت داده بود، روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در لاهه پس از آن که توافقی را برای حمایت از دولت اقلیت هلند امضا کرد گفت: بادهای تازه ای در هلند خواهد وزید.

دولت ائتلافی میانه با چندین درخواست سیاستگذاری وایلدرز از جمله سخت کردن قوانین مهاجرت، افزایش نیروهای پلیس و ممنوعیت برقع موافقت کرده است.

حزب آزادی وایلدرز تابستان امسال با بهترین نتایج انتخابات پارلمانی رو به رو شد و از آنجا که ستاد تبلیغاتی این حزب علیه گسترش اسلام در هلند فعالیت می کردند مشخص است بادهای جدیدی که وایلدرز پیش بینی کرده بود در مرحله نخست به صورت مسلمانان این کشور خواهد وزید.

این تغییر سیاسی در هلند که از نظر سنتی کشور متساهل تلقی می شود برخی ناظران را نگران کرده است. مشکل اصلی این است که وایلدرز که هفته گذشته در نیویورک علیه مرکز و مسجد اسلامی منطقه صفر ( نزدیک محل انفجارهای یازدهم سپتامبر) سخنرانی کرد به هیچ وجه یک پدیده واحد نیست.

در سراسر اروپا احزاب راست افراطی با سوء استفاده و تبلیغات منفی علیه مهاجران مسلمانان و مشکل جلوه دادن ادغام اقلیت مسلمان در جامعه غربی رأی‌های بسیاری برای خود به دست آورده اند.

به رغم کاهش ورود مهاجران غیرقانونی به اروپا، احزاب راست افراطی همچنین ستادهایی علیه در اختیار داشتن کرسی های پارلمانی از سوی مهاجران در اتریش، مجارستان، بلغارستان و لتونی تشکیل داده اند .

راد کوپمانز کارشناس مهاجرت در مرکز تحقیقات علوم اجتماعی برلین این هفته در جمع مطبوعات خارجی آلمان گفت: در بسیاری از کشورهای اروپایی اختلافات میان نخبگان سیاسی در احزاب و بخش گسترده ای از رأی دهندگان به ویژه رأی دهندگانی که احساس می کنند از سوی جهانی شدن مورد تهدید واقع شده درحال رشد است. در برخی موارد ممکن است این هراسها کاملا غیرمنطقی باشد.

در آلمان تیلو سارازین سیاستمدار میانه و عضو سابق بانک مرکزی آلمان چندی پیش با انتشار کتابی با عنوان " آلمان خود را از بین می برد" به تیتر روزنامه ها تبدیل شد. سارازین با استفاده از آمارهایی که تا حدی غیرمعتبر بودند مسلمانان را به عدم توانایی ادغام در جامعه آلمان متهم کرد و اظهار داشت که رشد خستگی ناپذیر مسلمانان در این کشور موجب می شود که در آینده بیشتر جمعیت آلمان را مسلمانان تشکیل دهند.

در پی این اظهارات مرکل و بسیاری از کارشناسان یادآور شدند اظهارات سارازین به افزایش مناقشات اجتماعی و از بین بردن تلاشهای ادغام کمک کند. این درحالی است که کتاب تیلو سارازین به یکی از کتابهای پرفروش آلمان تبدیل شد. در نظر سنجی های اخیر مشخص شده است 18 درصد آلمانی ها از تشکیل یک حزب به ریاست سارازین حمایت می کنند.

یکی از مشکلات اصلی این احزاب این است که پوپولیستهای جدید ضد اسلام و اظهارات مناقشه برانگیز آنها هیچ شباهتی به سران نئونازی دهه 1990 ندارند.

وایلدرز یکی از حامیان رژیم صهیونیستی است. سارازین مدعی است که وی با مهاجرت مخالف نیست اما با ورود جمعیت مسلمان مخالف است.

کوپمانز برای بهبود این وضعیت گفت: احزاب سیاسی باید با رفتاری متناسب به مشکلات حقیقی مرتبط با مهاجرت و ادغام بپردازند، چرا که نادیده گرفتن این مشکلات می تواند دستاویزی در دستهای پوپولیستها باشد.