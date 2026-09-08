به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر سه‌شنبه در جمع اهالی دهستان طسوج با تقدیر از حماسه‌آفرینی و همراهی مردم در حمایت از نظام و انقلاب اظهار کرد: مردم در شرایط مختلف همواره پای کار کشور و نظام بوده‌اند و این همراهی و حضور مردم شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به اجرای طرح جدید سوخت افزود: این طرح از سوی دولت با هدف مدیریت صحیح مصرف اجرا شده است و هدف اصلی آن، ساماندهی مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع سوختی کشور است.

مقاتلی ادامه داد: هیچ تغییری در سهمیه اول و دوم کارت های سوخت اعمال نشده است و آمارهای موجود نشان می دهد ۸۵ درصد مردم از سهمیه تخصیصی کارت های سوخت خود و تنها ۱۵ درصد خودرو داران از سهمیه سوم استفاده بیشتری دارند که یکی از اهداف این طرح در کنار مدیریت مصرف، ساماندهی نحوه استفاده از سهمیه هاست.

فرماندار دشتی ادامه داد: ما همه در کنار هم یک ملت هستیم و می دانیم با توجه به شرایط خاص کشور و کسری سوخت در کشور، مدیریت مصرف یک ضرورت است و اجرای این طرح می‌تواند نقش مؤثری در صرفه‌جویی و کاهش مصرف سوخت داشته باشد.

مقاتلی تأکید کرد: اجرای طرح مدیریت سوخت به معنای افزایش قیمت سایر کالاها نیست و نباید این موضوع موجب نگرانی مردم شود. هدف دولت از اجرای این طرح، مدیریت منابع و استفاده بهینه از سوخت موجود در کشور است.

وی خاطرنشان کرد: همراهی مردم در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف، در کنار اقدامات دولت، می‌تواند به کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع کمک کند و زمینه استفاده بهتر از منابع موجود را فراهم سازد.

فرماندار دشتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات دولت در منطقه طسوج گفت: محور خورموج - لاور -دشت‌پلنگ یکی از محورهای مهم شهرستان است که اهالی روستاهای دهستان طسوج برای تردد از آن استفاده می‌کنند.

وی افزود: عملیات تعریض این محور تا روستای لاور به پایان رسیده و این پروژه در هفته دولت افتتاح شد که یکی از خدمات مهم دولت به مردم منطقه محسوب می‌شود.

مقاتلی ادامه داد: تلاش داریم با همت و همکاری مجموعه راهداری، روکش آسفالت مسیر دهستان طسوج از بعد از کارخانه سیمان به طول ۲۰ کیلومتر نیز تا پایان سال انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش بروکراسی اداری گفت: فرآیندهای اداری باید تسهیل و بروکراسی‌ها به حداقل برسد تا مردم برای دریافت خدمات با مشکلات و رفت‌وآمدهای غیرضروری مواجه نشوند.

فرماندار دشتی اظهار کرد: دیدار با مردم در نقاط مختلف شهرستان و حضور در میان آنها از سیاست‌های دولت چهاردهم است و ما نیز تلاش می‌کنیم با حضور میدانی، مسائل و مشکلات مردم را از نزدیک بررسی و برای رفع آنها پیگیری کنیم.