به گزارش خبرگزاری مهر، به همت ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد لرستان و با همکاری قرارگاه هماهنگی امور مساجد استان کارگاه توانمندسازی کانونهای فرهنگی هنری شهرستان خرمآباد در سالن جلسات دفتر نماینده ولیفقیه در استان لرستان برگزار شد.
مدیر حوزههای علمیه لرستان در این کارگاه، اظهار داشت: مسجد محل فرماندهی تمدنی جامعه است.
حجتالاسلام عبدالهی با اشاره به اهمیت تقویت کارکردهای مساجد، گفت: مسجد تمدنساز است و باید محل فرماندهی تمدنی جامعه باشد.
وی با اشاره به سیر تاریخی مساجد، بیان داشت: مسجد با کلام خدا بنا نهاده شده و مرکز و محور تمدن اسلامی است.
مدیر حوزههای علمیه لرستان با بیان اینکه مسجد تنها محل عبادت نیست، افزود: برای تحقق تمدن نوین اسلامی عمران مادی و معنوی مساجد باید موردتوجه قرار گیرد.
حجتالاسلام عبدالهی، افزود: مدیران و رابطان کانونهای مساجد نقش مهمی در تقویت هنرمند متعالی دارند.
وی افزود: مدیران کانونهای مساجد جوانان و نوجوانان را سهیم در کارها بدانید و برای آنها در اداره امور مسجد نقش تعریف کرده و با هماهنگی و محلهمحوری تحت مدیریت ائمه جماعت تلاش کنند.
مدیر حوزههای علمیه لرستان، هماهنگی را بستر احیای مساجد خواند و گفت: زمینههای ظهور در مساجد است و مساجد باید محل تربیت نیروهای متعهد برای عصر ظهور باشد.
حجتالاسلام عبدالهی، اظهار کرد: مساجد را باید به سمت مساجد تراز مناسب عصر ظهور سوق دهیم چرا که مساجد مبدأ ظهور است.
وی ادامه داد: باید مسجد را محل فرماندهی تمدنی جامعه بدانیم و افقهای بلند مساجد و کارکردهای مساجد را موردتوجه جدی قرار دهیم.
مدیر حوزههای علمیه لرستان، تصریح کرد: کارکردهای تمدنی مسجد و جامعه بستر تحقق مسجد در تراز است.
حجتالاسلام عبدالهی با بیان اینکه مسجد تمدنی باید سه ضلع داشته باشد، گفت: عبادت روح مسجد و از شاخصهای مهم مسجد تراز است.
وی با اشاره به اینکه دومین ضلع مسجد علم است، افزود: مسجد تمدنی باید مرکز آموزش باشد و بتواند افرادی چون شهید سلیمانی را پرورش دهد.
مدیر حوزههای علمیه لرستان، خدمت را دیگر ضلع مسجد خواند و افزود: مسجد باید مرکز خدمترسانی به مردم و پناهگاه مردم محله باشد که بتواند کاری انجام دهد.
حجتالاسلام عبدالهی با اشاره به فعالیت کانونهای فرهنگی هنری مساجد، افزود: مسجد شیخ لطفالله اصفهان و بسیاری از مسجد گذشته در بحثهای معماری و هنری زبانزد معماری دنیا هستند.
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