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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۸

روبیو مدعی حمایت ایران از حملات تلافی‌جویانه یمنی‌ها علیه ریاض شد!

روبیو مدعی حمایت ایران از حملات تلافی‌جویانه یمنی‌ها علیه ریاض شد!

وزیر خارجه آمریکا در واکنش به حملات تلافی‌جویانه رزمندگان یمنی علیه تجاوز مزدوران عربستان مدعی شد: ایران در پشت بخشی از این حملات دیده می‌شود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به حملات تلافی جویانه انصارالله یمن به عربستان سعودی مدعی شد: حوثی‌ ها (انصارالله یمن) از بسیاری جهات، عامل و نیابتی ایران هستند! ایران در پشت بخشی از این حملات دیده می‌ شود!

وزیر خارجه آمریکا سپس مدعی شد: آمریکا روابط دفاعی نزدیکی با عربستان دارد. با دقت بسیار زیادی تحولات را زیر نظر داریم. نیروهای یمنی (مزدوران تحت حمایت عربستان و امارات) در حال مقابله با حوثی‌ها (انصارالله یمن) و عقب راندن آنها از برخی مناطقی هستند که تلاش کردند در آن پیشروی کنند! واشنگتن تحولات میدانی در یمن و عربستان را به‌ طور مستمر و نزدیک رصد می‌ کند.

به گزارش خبرگزاری الجزیره، مارکو روبیو در اشاره به تحریم های وضع شده امروز از سوی انگلیس علیه توسعه طلبی های رژیم صهیونیستی اعلام کرد: واشنگتن نمی‌ خواهد در حال حاضر اتفاقی بیفتد که ثبات کرانه باختری را برهم بزند! ما کاری را که لندن در قبال کرانه باختری انجام داد، تکرار نخواهیم کرد!

کد مطلب 6941577

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