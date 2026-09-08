به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به حملات تلافی جویانه انصارالله یمن به عربستان سعودی مدعی شد: حوثی ها (انصارالله یمن) از بسیاری جهات، عامل و نیابتی ایران هستند! ایران در پشت بخشی از این حملات دیده می شود!
وزیر خارجه آمریکا سپس مدعی شد: آمریکا روابط دفاعی نزدیکی با عربستان دارد. با دقت بسیار زیادی تحولات را زیر نظر داریم. نیروهای یمنی (مزدوران تحت حمایت عربستان و امارات) در حال مقابله با حوثیها (انصارالله یمن) و عقب راندن آنها از برخی مناطقی هستند که تلاش کردند در آن پیشروی کنند! واشنگتن تحولات میدانی در یمن و عربستان را به طور مستمر و نزدیک رصد می کند.
به گزارش خبرگزاری الجزیره، مارکو روبیو در اشاره به تحریم های وضع شده امروز از سوی انگلیس علیه توسعه طلبی های رژیم صهیونیستی اعلام کرد: واشنگتن نمی خواهد در حال حاضر اتفاقی بیفتد که ثبات کرانه باختری را برهم بزند! ما کاری را که لندن در قبال کرانه باختری انجام داد، تکرار نخواهیم کرد!
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