به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد اوجانی عصر سهشنبه در آیین افتتاح پانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان مرکزی اظهار کرد: تحقق برند، بستهبندی حرفهای، سفارشپذیری و تحویل بهموقع محصولات صنایعدستی، در گرو فعالیت گروهی هنرمندان در قالب تشکلها، تعاونیها و شرکتهای تخصصی است.
وی افزود: تولید انبوه و حرفهای صنایعدستی زمانی محقق میشود که هنرمندان در قالب گروه، تشکل، تعاونی و شرکتهای تخصصی در کنار یکدیگر فعالیت کنند.
اوجانی تصریح کرد: توسعه تجارت الکترونیک و بهرهگیری از سکوهای فروش، از ظرفیتهای مؤثر برای حفظ و تداوم بازار صنایعدستی در شرایط بحرانی است.
وی ادامه داد: تجربه امروز نشان داده است که تجارت الکترونیک و سکوهای فروش، ظرفیت مؤثری برای معرفی و توسعه بازار محصولات صنایعدستی هستند.
مدیرکل تجاریسازی صنایعدستی کشور با اشاره به بررسی آمار فروش یکی از پلتفرمهای مطرح کشور در جریان جنگ رمضان گفت: فروش صنایعدستی از نظر تعداد و مبلغ در بازه اول اسفند تا پایان فروردین، با وجود شرایط جنگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نیافت و حتی رشد ریالی نیز ثبت شد.
وی تاکید کرد: بهرهگیری هدفمند از ظرفیت پلتفرمها میتواند به معرفی هنرمندان و محصولات و شکلگیری بازار پایدار صنایعدستی کمک کند.
اوجانی افزود: توسعه بازار و بازاریابی صنایعدستی در دفتر بازاریابی در حال پیگیری است و انتظار میرود نمایندگان استانی نیز با جدیت این موضوع را مطالبه و دنبال کنند.
وی بیان کرد: موضوع ایجاد و احیای روزبازارها و شببازارها پس از جنگ برای حوزه صنایعدستی اهمیت ویژهای دارد و باید زمینه حضور و عرضه محصولات هنرمندان در این فضاها فراهم شود.
اوجانی گفت: پاتوق صنایعدستی و پیادهراه هنر در اراک با حضور هنرمندان و فعالان صنایعدستی، موسیقی و هنرهای تجسمی ایجاد شود.
مدیرکل تجاریسازی صنایعدستی کشور تصریح کرد: بیمه هنرمندان همواره یکی از دغدغههای اصلی فعالان این حوزه بوده است که در این زمینه با هماهنگی سازمان امور مالیاتی، طرحی تهیه شده و به مراحل خوبی رسیده است.
وی افزود: اصلاحات مورد نیاز این طرح در حال انجام است و موضوع برای بررسی به صحن علنی مجلس رفته و امیدواریم با تصویب آن، بخشی از دغدغههای هنرمندان در این حوزه برطرف شود.
اوجانی از حذف استاندارد اجباری برای صادرات نقره خبر داد و گفت: این موضوع توسط شورای عالی استاندارد ابلاغ شده است و فعالان حوزه نقره از این پس برای عیارسنجی و صادرات محصولات خود نیازی به دریافت گواهی از اداره استاندارد ندارند.
وی تاکید کرد: این تصمیم موجب میشود صادرات محصولات نقره با سهولت بیشتری انجام شود و هنرمندان و فعالان این حوزه بدون صرف زمان و هزینه اضافی بتوانند محصولات خود را صادر کنند.
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