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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۱

کانون‌های مساجد نقش مهمی در احیای کارکردهای مساجد دارند

کانون‌های مساجد نقش مهمی در احیای کارکردهای مساجد دارند

خرم‌آباد - مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، تأکید کرد: کانون‌های مساجد نقش مهمی در احیای کارکردهای مساجد دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین وحیدی در کارگاه توانمندسازی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد شهرستان خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای تقویت فعالیت‌های مسجدمحور، اظهار داشت: کانون‌های مساجد نقش مهمی در احیای کارکردهای مساجد دارند.

وی گفت: برای تحقق مسجدمحوری در جامعه اسلامی باید برای مدیریت مساجد و برنامه‌های مسجدمحوری باید طرحی نو در اندازیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، افزود: سیستم‌محوری دین اسلام، مسجدی است، مسجدالحرام قبله مسلمین و محور.

حجت‌الاسلام وحیدی با اشاره به توطئه‌های فرهنگی دشمنان، افزود: باید برای مقابله با توطئه‌های دشمنان با برنامه‌ریزی و محوریت مساجد تلاش کنیم.

وی نقش کانون‌های مساجد را محلات و مساجد محوری خواند و بیان داشت: کانون‌های مساجد در احیای کارکردهای مساجد نقش مهمی دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه امروز ذائقه نسل جوان و نوجوان نسبت به نسل‌های قبل متفاوت است، ادامه داد: در کانون‌های مساجد باید به‌تناسب ذائقه نسل جوان و نوجوان برنامه‌ریزی مناسب صورت گیرد.

حجت‌الاسلام وحیدی، ادامه داد: باید با امکانات موجود و جذب مشارکت مردم در حوزه فرهنگی و در راستای مقابله با توطئه‌های دشمنان تلاش شود.

کد مطلب 6941543

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