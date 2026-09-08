به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین وحیدی در کارگاه توانمندسازی کانونهای فرهنگی هنری مساجد شهرستان خرمآباد با تأکید بر ضرورت برنامهریزی مناسب برای تقویت فعالیتهای مسجدمحور، اظهار داشت: کانونهای مساجد نقش مهمی در احیای کارکردهای مساجد دارند.
وی گفت: برای تحقق مسجدمحوری در جامعه اسلامی باید برای مدیریت مساجد و برنامههای مسجدمحوری باید طرحی نو در اندازیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، افزود: سیستممحوری دین اسلام، مسجدی است، مسجدالحرام قبله مسلمین و محور.
حجتالاسلام وحیدی با اشاره به توطئههای فرهنگی دشمنان، افزود: باید برای مقابله با توطئههای دشمنان با برنامهریزی و محوریت مساجد تلاش کنیم.
وی نقش کانونهای مساجد را محلات و مساجد محوری خواند و بیان داشت: کانونهای مساجد در احیای کارکردهای مساجد نقش مهمی دارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه امروز ذائقه نسل جوان و نوجوان نسبت به نسلهای قبل متفاوت است، ادامه داد: در کانونهای مساجد باید بهتناسب ذائقه نسل جوان و نوجوان برنامهریزی مناسب صورت گیرد.
حجتالاسلام وحیدی، ادامه داد: باید با امکانات موجود و جذب مشارکت مردم در حوزه فرهنگی و در راستای مقابله با توطئههای دشمنان تلاش شود.
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