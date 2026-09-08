به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر سه‌شنبه در نشست جمع‌بندی سفر وزیر نیرو به استان بوشهر در فرمانداری کنگان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از تلاش‌های وزارت نیرو برای تأمین پایدار آب و برق در شرایط دشوار جنگی و جنگ تمام‌عیار اقتصادی قدردانی کرد.

وی با اشاره به جایگاه بوشهر به عنوان پایتخت اقتصادی و انرژی کشور اظهار داشت: مردم استان به واسطه میزبانی از صنایع بزرگ گاز و پتروشیمی و نقش کم‌نظیر در زنجیره تأمین انرژی کشور، شایسته بهترین خدمات هستند.

بوشهر رتبه نخست سرمایه‌گذاری کشور را کسب کرد

استاندار بوشهر با اشاره به حمایت‌های دولت از سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی در استان افزود: از دهه فجر سال گذشته تا هفته دولت، بیش از ۲۴۰۰ طرح عمرانی و اقتصادی در استان اجرا شده که مجموع سرمایه‌گذاری آنها به ۲۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

زارع ادامه داد: بوشهر در این بازه زمانی از نظر میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

کاهش ۵۷ درصدی خاموشی‌های بوشهر

وی با اشاره به اقدامات وزارت نیرو در دو سال اخیر تصریح کرد: با وجود اینکه دشمن بیش از ۴ هزار مگاوات از شبکه برق کشور را از مدار خارج کرد، میزان خاموشی‌ها در استان بوشهر در تابستان امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۵۷ درصد کاهش یافت.

استاندار بوشهر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی دیگر از دستاوردهای مهم استان دانست و گفت: پیش از آغاز فعالیت دولت وفاق ملی، تنها ۴.۵ مگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر در استان به بهره‌برداری رسیده بود، اما اکنون این ظرفیت به ۱۶۴ مگاوات افزایش یافته است.

وی افزود: برای ۶۰۰ مگاوات ظرفیت جدید انرژی تجدیدپذیر نیز سرمایه‌گذار انتخاب و زمین مورد نیاز واگذار شده است.

افزایش ۵۰۰ میلیون مترمکعبی ذخیره آب بوشهر

زارع در ادامه به پروژه‌های مهم حوزه آب آشامیدنی استان اشاره کرد و گفت: با تکمیل سدهایی از جمله دالکی، باهوش، دشت‌پلنگ و دهرود، میزان ذخیره‌سازی آب استان حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت و ظرفیت ذخیره منابع آب استان به نزدیک دو برابر می‌رسد.

وی با تأکید بر اینکه این پروژه‌ها با وجود شرایط دشوار جنگی متوقف نشده‌اند، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از آب آشامیدنی استان بوشهر از خارج استان تأمین می‌شود و به همین دلیل، تکمیل طرح‌های آب‌شیرین‌کن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استاندار بوشهر بر ضرورت تکمیل همه آب‌شیرین‌کن‌های در دست اجرا تأکید کرد و گفت: آب‌شیرین‌کن‌های شمال و مرکز استان و همچنین طرح‌های دیر و سیراف در جنوب باید با سرعت بیشتری تکمیل شوند تا بخشی از مشکلات تأمین آب آشامیدنی استان برطرف شود.

زارع همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب استان در حوزه فاضلاب اظهار داشت: در حالی که میانگین اجرای شبکه فاضلاب در کشور حدود ۶۰ درصد است، این میزان در استان بوشهر تنها ۳۲ درصد است و باید برای جبران این عقب‌ماندگی اقدام جدی صورت گیرد.

وی از اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی به توسعه شبکه آب و فاضلاب استان خبر داد.

استاندار بوشهر در پایان با قدردانی از وزیر نیرو برای تأمین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی و پروژه‌های نهضت ملی مسکن، از دستور وی برای تسریع در اجرای پروژه‌های پست‌ها و خطوط انتقال برق استان قدردانی کرد.

زارع همچنین از صبوری، همراهی و همکاری مردم استان بوشهر با مجموعه دولت در شرایط دشوار کنونی تشکر کرد.