به گزارش خبرنگار مهر ، هادی رجائینیا عصر سه شنبه در نشست ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان با حضور معاون علمی رئیس جمهور گفت: تاکنون چهار جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان استان برگزار شده و برای امسال برگزاری ۱۰ جلسه پیشبینی شده است.
وی افزود: از مجموع ۲۱۲ مصوبه ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان استان، تاکنون ۷۲ مصوبه محقق شده و مابقی مصوبات نیز در دست اقدام و پیگیری است.
رجائینیا با اشاره به تدوین برنامه اقتصاد دانشبنیان استان در راستای تحقق شعار سال، گفت: این برنامه با افق سال ۱۴۰۷ تدوین میشود و یکی از محورهای مهم آن، اختصاص ۱۰ درصد از اعتبارات اشتغالزایی استان به حوزه اقتصاد دانشبنیان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی همچنین از تشکیل کارگروه استانی هوش مصنوعی ذیل ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان خبر داد و اظهار کرد: توسعه کاربردهای هوش مصنوعی و بهرهگیری از ظرفیتهای فناوریهای نوین از محورهای مورد توجه استان در مسیر توسعه اقتصاد دانشبنیان است.
وی با اشاره به اقدامات ترویجی در حوزه فناوری افزود: تاکنون ۴۴۴ تور ترویجی فناوری در استان برگزار شده که در راستای معرفی ظرفیتهای فناورانه و ایجاد ارتباط میان بخشهای مختلف اقتصادی و مجموعههای دانشبنیان انجام شده است.
رجائینیا با بیان اینکه سند توسعه اقتصاد دانشبنیان استان نیز در حال تدوین است، گفت: این سند پس از نهایی شدن، برای تصویب به شورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی این سند، بومیسازی و ارتقای زنجیره ارزش صنایع مادر و ظرفیتهای شاخص اقتصادی استان است تا با استفاده از دانش و فناوری، ارزش افزوده بیشتری در داخل استان ایجاد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: زنجیره نوغان و ابریشم، زعفران، گیاهان دارویی، دام سبک و اسب اصیل ترکمن از جمله تولیدات و ظرفیتهای شاخص خراسان شمالی هستند که ارتقای زنجیره ارزش آنها در سند توسعه اقتصاد دانشبنیان استان دنبال خواهد شد.
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