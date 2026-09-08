ساخت ۳۱ هزار واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر صباغیان در حاشیه بازدید از کارگاه فرشبافی مددجویان در بروجرد، اظهار کرد: توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات با حفظ کرامت مددجویان، از دغدغههای اساسی و اولویتهای کمیته امداد است و برنامههای این نهاد در قالب برنامه هفتم توسعه به استانها ابلاغ میشود.
وی مسکن را از مؤلفههای اساسی توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت برشمرد و گفت: در حال حاضر ۳۱ هزار واحد مسکن مددجویی در کشور در حال ساخت است که از این تعداد، ۱۵۴ واحد در استان لرستان آماده افتتاح است.
قائممقام رئیس کمیته امداد کشور با بیان اینکه وضعیت مسکن روستایی در سالهای اخیر به طور قابلتوجهی بهبودیافته است، تصریح کرد: در حوزه مسکن شهری به دلیل تورم ساختوساز و مشکلات تأمین زمین با چالشهایی مواجه هستیم؛ بنابراین تأمین ودیعه مسکن از راهکارهای این نهاد است و امسال نیز اعتبارات این بخش افزایشیافته است.
صباغیان با تأکید بر لزوم همراهی بانکهای عامل در تسهیل تضامین مددجویان، گفت: بانکها باید منابع لازم حوزه ودیعه مسکن را در اعتبارات خود پیشبینی کنند.
وی با اشاره به چرخه اشتغال، آموزش و کارآفرینی در کمیته امداد، اظهار کرد: امسال حدود ۳۵.۵ همت منابع اشتغال با همکاری دولت و مجلس در کشور پیشبینی شده است که امیدواریم با همراهی بانکهای عامل به طور کامل جذب و در اختیار مددجویان قرار گیرد.
قائممقام رئیس کمیته امداد کشور همچنین بر اهمیت برندینگ و فروش محصولات مددجویان تأکید کرد و افزود: فروش محصولات مددجویی حتی از تولید نیز مهمتر است؛ چراکه در صورت مشکل در فروش، مددجو نمیتواند از ثمره تلاش خود بهره لازم را ببرد.
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