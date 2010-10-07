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۱۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۸:۰۰

15 میلیارد ریال برای ساخت پل بدآب شفت نیاز است

15 میلیارد ریال برای ساخت پل بدآب شفت نیاز است

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شفت از نیاز 15 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت پل بدآب در این شهرستان خبر داد.

 حسن آقاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: در شهرستان چنین رقمی برای ساخت این پل غیر قابل پیش بینی است و باید در قالب پروژه ملی تعریف شود.

وی همچنین با اعلام اینکه مردم از وضعیت نامناسب پل بدآب گلایه دارند، اظهار داشت: پل بدآب دو مرکز سیاحتی - زیارتی امامزاده ابراهیم (ع) و امامزاده اسحاق (ع) را بهم وصل می کند ضمن اینکه یک پنجم جمعیت شهرستان شفت نیز از این پل استفاده می کنند.

فرماندار شفت با بیان اینکه با توجه به موقعیت خاص گردشگری و وجود دو بارگاه مقدس ساخت پل در منطقه بدآب امری ضروری است، گفت: یکی از مناطق گردشگری و توریست پذیر این شهرستان امامزاده ابراهیم (ع) و امامزاده اسحاق (ع) است که هر ساله مسافران و گردشگران زیادی برای زیارت و تفریح به این مناطق سفر می کنند.

وی در ادامه بر لزوم تسریع در ساخت این پروژه تاکید کرد و افزود: ساخت پل مناسب در بدآب ضمن اینکه در توسعه شهرستان بسیار موثراست از سوی جاده ای ایمن برای مردم محلی و همچنین مسافران و گردشگران که به این منطقه زیارتی سفر می کنند، فراهم خواهد کرد.

آقاجانی همچنین با اشاره به اینکه از سوی وزارت صنایع و معادن به دلیل داشتن شهرک صنعتی در بدآب دو میلیارد ریال برای تعریض این پل اعتبار اختصاص یافته است که بزودی عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.

کد مطلب 1164245

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