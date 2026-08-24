اِندومتریوز با خطر بالاتر دیابت نوع ۲ مرتبط است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، یک مطالعه بزرگ نشان داد زنان مبتلا به اِندومتریوز با ۴۶ درصد بیشتر خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ روبرو هستند.

«فوزاک نانزیاتو»، نویسنده اصلی این مقاله در دانشگاه جورج میسون در ویرجینیا، گفت: «مطالعات قبلی تا حد زیادی اندومتریوز را به عنوان یک بیماری واحد ارزیابی کردند و به طور کلی ارتباط کلی با دیابت نوع ۲ را نشان نمی داد.»

او در یک بیانیه خبری افزود: «یافته‌های ما نشان می دهد که اندومتریوز ممکن است بیش از سلامت باروری بر بدن تأثیر بگذارد.»

برای این مطالعه، محققان سوابق سلامتی نزدیک به ۳ میلیون زن را در یک بازه زمانی ۲۵ ساله تجزیه و تحلیل کردند و خطر دیابت را در افراد مبتلا به اندومتریوز و بدون اندومتریوز مقایسه کردند.

این عارضه زمانی رخ می دهد که بافتی مشابه پوشش داخلی رحم در خارج از رحم رشد می کند.

این مطالعه نشان داد که خطر ابتلا به دیابت در زنانی که اندومتریوز آن‌ها فراتر از ناحیه لگن است، و همچنین زنان پیش از یائسگی و آن‌هایی که چاق نیستند- گروه‌هایی که معمولاً به عنوان پرخطر برای دیابت معرفی نمی‌شوند- بالاترین میزان را دارد.

محققان معتقدند التهاب مزمن مرتبط با اندومتریوز ممکن است در بروز دیابت نقش داشته باشد، اما می گویند تحقیقات بیشتری لازم است.

آنها تاکید می کنند که یافته ها ارتباط را نشان می دهد اما ثابت نمی کند که اندومتریوز باعث دیابت می شود.