  1. سیاست
  2. مجلس
۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷

قالیباف: بومرنگ فشار اقتصادی به ایران به صورت آمریکا برمی‌گردد

قالیباف: بومرنگ فشار اقتصادی به ایران به صورت آمریکا برمی‌گردد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نقشه فشار خردکنندهٔ اقتصادی علیه ایران مثل بومرنگ به صورت خود آمریکا برخورد می‌کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی با به اشتراک گذاشتن تصویری، پیامدهای فشار اقتصادی علیه ایران و بازارهای انرژی بر اقتصاد آمریکا را برشمرد و با اشاره به اقدامات اخیر ترامپ برای کنترل قیمت کالاها در آمریکا،به زبان انگلیسی نوشت: «واردات گوشت یخ‌زده برای کنترل قیمت گوشت؟ باشه، شاید جواب بدهد. اما برای اوراق قرضه چه نقشه‌ای دارید؟ می‌خواهید بازدهی یخ‌زده وارد کنید؟ برای مسکن، خریداران یخ‌زده وارد می‌کنید؟ برای چاره‌اندیشی دستمزدها، فیش‌های حقوقی یخ‌زده صادر کنید؟ یک سیاست خارجی یخ‌زده و بدون ابتکار، اقتصادی یخ‌زده و راکد به بار می‌آورد. تنها چیزی که هنوز در حرکت است؟ بومرنگ ایران که به صورت خودتان برمی‌گردد.

قالیباف: بومرنگ فشار اقتصادی به ایران به صورت آمریکا برمی‌گردد

کد مطلب 6925285
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها