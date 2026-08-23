فرابورس میزبان یک شرکت سیمانی؛ عرضه اولیه با تضمین سود ۳۵ درصدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ایران، بازار سرمایه در هفته نخست شهریورماه، شاهد ورود نهمین شرکت صنعت سیمان به تابلوی فرابورس خواهد بود؛ عرضه‌ای که با مکانیزم «ترکیبی» و همراهی «اوراق اختیار فروش تبعی»، ریسک سرمایه‌گذاری را برای سهامداران خرد به حداقل رسانده است.

بر اساس این گزارش شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز با نماد «سمهریز۱»، روز چهارشنبه ۴ شهریورماه ۱۴۰۵، ۹ درصد از کل سهام خود را در بازار دوم فرابورس ایران عرضه می‌کند. این عرضه که به روش ترکیبی انجام می‌شود، در مرحله نخست میزبان صندوق‌های سرمایه‌گذاری و در مرحله دوم میزبان سهامداران حقیقی و حقوقی خواهد بود.

جزئیات ساختار عرضه و ارکان کلیدی

تعداد کل سهام شرکت: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم

کل سهام قابل عرضه: ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم (معادل ۹ درصد)

۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم (معادل ۹ درصد) سهامدار عمده و متعهد عرضه: شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت

شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت مشاور عرضه: کارگزاری بانک تجارت

کارگزاری بانک تجارت متعهد خرید: تأمین سرمایه امید

تأمین سرمایه امید بازارگردان: صندوق اختصاصی بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد

مرحله اول: رقابت صندوق‌ها برای کشف قیمت

در مرحله نخست، ۳ درصد از کل سهام شرکت (۷۵ میلیون سهم) به صندوق‌های سرمایه‌گذاری (سهامی، مختلط و درآمد ثابت) عرضه می‌شود.

روش عرضه: حراج

حراج قیمت ارزش‌گذاری: ۱۸,۳۶۸ ریال

۱۸,۳۶۸ ریال حداکثر سهمیه هر کد معاملاتی: ۹۳۷,۵۰۰ سهم

۹۳۷,۵۰۰ سهم شرط ورود: صندوق‌ها ملزم به بارگذاری گزارش ارزشیابی در سامانه «فراسان» تا ساعت ۸ صبح روز عرضه هستند.

مرحله دوم: سهمیه ۳۰۰ سهمی برای کدهای حقیقی

پس از کشف قیمت در رقابت صندوق‌ها، مرحله دوم برای سایر سرمایه‌گذاران (حقیقی و حقوقی) آغاز می‌شود.

تعداد سهام قابل عرضه: ۱۵۰ میلیون سهم (۶ درصد)

۱۵۰ میلیون سهم (۶ درصد) قیمت عرضه: مطابق با قیمت کشف‌شده در مرحله اول

مطابق با قیمت کشف‌شده در مرحله اول حداکثر سهمیه هر شخص: ۳۰۰ سهم

بیمه سهام؛ تضمین بازدهی ۳۵ درصدی در سررسید یک‌ساله

نکته برجسته این عرضه اولیه، تخصیص خودکار اوراق اختیار فروش تبعی با نماد «هسمهریز۰۶۰۶» به خریداران مرحله دوم است. این اوراق در واقع نقش «بیمه سهم» را ایفا می‌کنند:

قیمت اعمال: ۳۵ درصد بالاتر از قیمت کشف‌شده در روز عرضه اولیه.

۳۵ درصد بالاتر از قیمت کشف‌شده در روز عرضه اولیه. تاریخ سررسید: ۶ شهریورماه ۱۴۰۶ (یک سال پس از عرضه).

۶ شهریورماه ۱۴۰۶ (یک سال پس از عرضه). شرط اعتبار: سرمایه‌گذار باید سهم را تا روز سررسید نگهداری کند. در صورت فروش سهم قبل از سررسید، اوراق تبعی ابطال می‌شود.

سرمایه‌گذار باید سهم را تا روز سررسید نگهداری کند. در صورت فروش سهم قبل از سررسید، اوراق تبعی ابطال می‌شود. مزیت: این ابزار عملاً کف سود ۳۵ درصدی را برای سهامداران خرد در افق یک‌ساله تضمین می‌کند.

محدودیت‌ها و الزامات قانونی:

۱. قفل معاملاتی: ۵۰ درصد از سهام خریداری‌شده توسط صندوق‌ها (مرحله اول) تا ۹۰ روز پس از عرضه اولیه، بدون مجوز بورس قابل فروش نخواهد بود.

۲. شفافیت: فرابورس مکلف است تعداد و قیمت تخصیص‌یافته به هر صندوق را در پایان روز عرضه افشا کند.

۳. سامانه نامک: ارسال سفارش در مرحله اول صرفاً از طریق ایستگاه‌های معاملاتی (نامک) امکان‌پذیر است.

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