به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری کالای کارآمد۱ با نماد «نقرآمد» از روز دوشنبه دوم شهریورماه ۱۴۰۵ به مدت دو روز کاری تمدید شد.
بر اساس اعلام بورس کالا، این تمدید پس از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با تغییرات امیدنامه صندوق و افزایش سقف واحدهای سرمایهگذاری آن انجام شده است.
بر اساس اطلاعیه مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران، در دوره تمدید پذیرهنویسی، ۲۰۰ میلیون واحد سرمایهگذاری صندوق «نقرآمد» از طریق بازار صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله بورس کالا عرضه خواهد شد.
این موافقت با شماره ۱۲۲/۲۰۱۷۶۰ و در تاریخ اول شهریورماه ۱۴۰۵ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.
صندوق سرمایهگذاری کالای کارآمد۱ پس از تأسیس، تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد.
علاقهمندان میتوانند اساسنامه و امیدنامه این صندوق را از طریق تارنمای شرکت بورس کالای ایران به نشانی www.ime.co.ir مشاهده کنند.
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