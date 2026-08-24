رویکرد درمانی جدید برای سرطان سینه تهاجمی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، طبق بیانیه دانشگاه آدلاید استرالیا، این مطالعه یک سوئیچ مولکولی را شناسایی کرده است که باعث شیوع سرطان سینه سه‌گانه منفی (TNBC) می‌شود، زیرگروهی که با برخی از بدترین نتایج مرتبط است زیرا فاقد گیرنده‌های هورمونی که توسط بسیاری از درمان‌های موجود سرطان سینه هدف قرار می‌گیرند، است.

این تحقیق نشان داد بیمارانی که سطح پایینی از یک مولکول طبیعی miR-۳۴۲ و فعالیت بالای یک مسیر محرک سرطان به نام E۲F دارند، بیشتر احتمال دارد که به بیماری متاستاتیک مبتلا شوند.

در مدل‌های پیش‌بالینی، این تیم نشان داد که بازیابی سطح miR-۳۴۲ به طور قابل توجهی گسترش سرطان سینه را به سایر اندام‌ها، از جمله ریه‌ها و استخوان‌ها، کاهش می‌دهد.

محققان همچنین دریافتند که پالبوسیکلیب، یک داروی سرطان سینه موجود و مهارکننده CDK۴/۶ که در حال حاضر برای درمان سرطان سینه پیشرفته با گیرنده هورمونی مثبت استفاده می‌شود، رشد تومور متاستاتیک را در مدل‌هایی با miR-۳۴۲ پایین به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که اندازه‌گیری miR-۳۴۲ می‌تواند به شناسایی بیماران TNBC که ممکن است از مهارکننده‌های CDK۴/۶ بهره‌مند شوند، کمک کند و به طور بالقوه امکان تغییر کاربری یک درمان موجود را برای یکی از کشنده‌ترین اشکال سرطان سینه فراهم نماید.

«فیلیپ گرگوری»، دانشیار دانشگاه آدلاید و یکی از نویسندگان ارشد این مقاله، گفت: «بیشتر مرگ و میرهای ناشی از سرطان سینه به این دلیل رخ می‌دهد که سرطان به سایر قسمت‌های بدن گسترش می‌یابد، نه اینکه ناشی از خود تومور اولیه باشد.»

محققان گفتند که TNBC حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از موارد تشخیص سرطان سینه را تشکیل می‌دهد، اما به دلیل ماهیت تهاجمی و تمایل به گسترش سریع، باعث تعداد نامتناسبی از مرگ و میرها می‌شود.