تاخیر قطار تهران مسافران را در ایستگاه ساری سرگردان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تاخیر قطارهای مسافربری که چندی پیش در ناحیه راه آهن شمال به یک اپیدمی مبدل شد سبب ناراحتی و گاها عصبانیت شهروندان خطه شمال و گردشگران شده است.

بر اثر خروج شب گذشته قطار باربری در ایستگاه گونی بافی قطار مسافربری ساری به تهران نتوانست از ایستگاه ساری خارج شود و آزردگی خاطر بسیاری از مسافران در ایستگاه شد.

بر اساس گفته های برخی مسافران، نه تنها قطار با حدود سه ساعت تاخیر ساری را به مقصد تهران ترک کرده بلکه هیچ پرداختی بابت تاخیر به مسافران ارائه نداده است.

بیگی پور، مسئول شرکت قطارهای مسافربری رجا در ناحیه شمال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاخیر 2.5 ساعته قطار ساری به تهران از قبل به مسافران اعلام شده بود، اظهار داشت: عده ای که خواستار کنسلی بلیط خود شدند مبلغ به آنان مسترد شد.

وی افزود: اگر قطار مسافربری در ایستگاه بیش از یک ساعت تاخیر داشته باشد مسئولان فروش باید مبالغ را به مسافران مسترد کنند.

بیگی پور گفت: در صورتی که در حین مسیر برای قطار مسائلی نظیر سوانح و مشکل فنی و حوادث طبیعی ایجاد شود شرکت مکلف است 50 درصد هزینه بلیط مسافران را به آنان مسترد کند.

امیدوارم مسئولان وزارت راه و راه آهن که قصد دارند قیمت بلیط قطارها را مانند هواپیماها افزایش دهند کمی به ارتقاء خدمت رسانی توام با سلامت و انضباط خود در ناوگان مسافری برنامه ریزی داشته باشند.

خبرگزاری مهر آماده پاسخگویی مسئولین راه آهن شمال برای رفع معضلات این چنینی است.