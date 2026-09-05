به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در حوزه روستایی استان گلستان، ۷۰۷ پروژه در روستاها با اعتباری بالغ بر ۷۲۴ میلیارد تومان اجرا و به بهرهبرداری رسیده است که بخشی از این طرحها در حوزه خدماترسانی به روستاییان و دهیاریها بوده است.
وی افزود: در هفته دولت امسال نیز ۱۲۸ پروژه آسفالت معابر روستایی در استان افتتاح شد که نقش مهمی در بهبود وضعیت معابر و ارتقای زیرساختهای روستاها دارد.
استاندار گلستان ادامه داد: در حوزه مسکن روستایی نیز سه هزار و ۲۶۶ واحد مسکونی در استان احداث و به بهرهبرداری رسید و ۵۵۵ قطعه زمین نیز برای ساخت مسکن محرومان به روستاییان واگذار شد.
طهماسبی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن شهری گفت: هزار و ۴۲۵ واحد مسکن شهری نیز در استان احداث و به مردم تحویل شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای شهرداریهای استان اشاره کرد و گفت: مجموعاً ۲۷۱ پروژه در شهرداریهای گلستان در برنامه قرار داشت که از این تعداد ۲۲۶ پروژه افتتاح و ۴۵ پروژه نیز کلنگزنی شد.
استاندار گلستان با اشاره به حمایتهای مالی از شهرداریها گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کمک ملی از کشور دریافت و به شهرداریهای استان اختصاص یافت و ۳۸۰ میلیارد تومان نیز از محل ارزش افزوده استانی به شهرداریها پرداخت شد.
طهماسبی افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع ملی و ۷۲۰ میلیارد تومان از محل ارزش افزوده استانی به شهرداریهای گلستان اختصاص یافت که در مجموع، سه هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان به ۳۷ شهرداری استان پرداخت شده است.
وی همچنین از تداوم حمایتهای مالی از شهرداریها در پنج ماه نخست امسال خبر داد و گفت: از فروردین تا ابتدای شهریور، ۷۷۰ میلیارد تومان کمک مالی از منابع ملی و ۵۱۱ میلیارد تومان نیز از محل منابع استانی به شهرداریهای گلستان اختصاص یافته است.
استاندار گلستان مجموع حمایتهای مالی انجامشده در این مدت را هزار و ۲۸۱ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این اعتبارات با هدف تقویت توان اجرایی شهرداریها و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی استان اختصاص یافته است.
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