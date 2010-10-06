اکبر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در خصوص اعزام زائران از استان قم به حج تمتع امسال گفت: همزمان با شروع سراسری زمان اعزام از تاریخ پانزدهم ذی القعده در کشور، امسال دو هزار و 500 زائر از استان قم در قالب 15 کاروان و از ایستگاه پروازی فرودگاه مهرآباد به حج تمتع اعزام می‌شوند.



وی در خصوص مدت زمان اقامت زائران در کشور عربستان بیان داشت: از مجموع کاروان‌های اعزامی از استان قم، هشت کاروان مدینه قبل و هفت کاروان مدینه بعد هستند که کاروان‌های مدینه قبل ابتدا به شهر مدینه و سپس برای انجام اعمال حج به مکه سفر می‌کنند و کاروان های مدینه بعد ابتدا به مکه و بعد از انجام اعمال به مدینه اعزام می‌شوند و با توجه به تاریخ پرواز و تاریخ رزرو هتل مدت اقامت زائران در کشور عربستان، از 28 روز تا 34 روز متغییر خواهد بود.



مسن ترین حاجی 87 سال و جوان‌ترین 21 ساله است



رئیس حج و زیارت استان قم سن مسن ترین زائر قمی در مراسم حج تمتع امسال را 87 سال و جوان‌ترین زائر را 21 سال عنوان کرد و افزود: با توجه به این که در سال گذشته تعدادی از زائران که دارای سن بالایی بودند به دلیل شیوع بیماری آنفلوآنزا در کشور عربستان از سفر منع شده بودند و این افراد امسال به مراسم حج تمتع اعزام می‌شوند، بنابراین میانگین سنی زائران استان امسال بالا و حدود 54 سال می‌باشد.



شیوع بیماری خاص در عربستان گزارش نشده است



وی وضعیت را در کشور عربستان عادی توصیف کرد و گفت: هیچگونه گزارشی مبنی بر شیوع بیماری خاصی در کشور عربستان داده نشده است اما توصیه ما به زائران با توجه به ارتباط آنها با حجاج سایر کشورها و اجتماع میلیونی زائران از سراسر دنیا در کشور عربستان، توجه به بهداشت فردی و رعایت نکاتی است که پزشکان کاروانها در جلسات توجیهی به آنان اعلام کرده‌اند و زائران حتما باید شستشوی دست‌ها بلافاصله بعد از برگشت از اجتماعات و قبل از غذا خوردن را مد نظر داشته باشند تا دچار بیماری نشوند.



گذرنامه زائرانی که مواد مخدر حمل کنند ضبط می‌شود



رضایی در توصیه به افرادی که دارای بیماری خاصی هستند، بیان داشت: کلیه زائران در معاینات اول ثبت‌نام شرکت کرده‌اند و برای آنان پرونده سلامت صادر و سابقه آنان مشخص شده است و در مورد بیمارانی که با مشورت پزشک راهی این سفر شده‌اند باید میزان داروی مورد نیاز خود در طول سفر را به همراه بیاورند و اما در مورد کسانی که اعتیاد دارند، در صورتی که مواد مخدر با خود حمل کنند و در فرودگاه کشف شود گذرنامه آنان ضبط و به طور کلی از سفر آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.



افزایش میزان اسکان هتلی در شهر مکه نسبت به سال گذشته



وی روال اعزام،اسکان و طول مدت اقامت زائران در زمان برگزاری مراسم حج تمتع را ثابت و مشخص عنوان کرد و در این خصوص اضافه کرد: با توجه به موارد متعدد درخواست زائران به منظور اسکان در هتل‌ها، میزان اسکان هتلی در شهر مکه در مراسم امسال نسبت به سال قبل افزایش یافته است و هتل‌های در نظر گرفته شده نسبتا در نزدیکی حرم واقع شده‌اند.



رئیس حج و زیارت استان قم در خصوص برگزاری کلاس‌های آموزشی زئران ابراز داشت: در این زمینه 10 جلسه آموزشی در سه محور فرهنگی، اجرایی و بهداشتی - پزشکی با حضور روحانی، پزشک و مدیر کاروان‌ها برای زائران برگزار شده است و تعدادی از کلاس‌ها نیز در حال برگزاری می‌باشد و با توجه به سرفصل‌های مطرح شده در این کلاس‌ها انشاء الله نقطه ابهامی برای زائران باقی نخواهد ماند.



دانشکده علمی کاربردی حج در قم راه اندازی می‌شود



رضایی همچنین در خصوص راه اندازی دانشکده علمی کاربردی حج در استان قم اظهار داشت: بر اساس مجوزی که در خصوص راه اندازی دانشکده علمی کاربردی حج از مرکز برای استانها صادر شده است، در حال حاضر تعدادی از استان‌ها که امکانات آنها کامل و تأییدات لازم را دریافت کردند در سال تحصیلی جدید دانشجو گرفتنه‌اند و در مورد استان قم نیز مقدمات کار در حال پیگیری است که در صورت اخذ مجوز انشاء الله در سال آینده دانشجو خواهد گرفت.