به گزارش خبرنگار مهر علاءالدین رفیعزاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، صبح امروز (شنبه) در بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی، ضمن گرامیداشت هفته دولت و تبریک روز کارمند، هدف از نامگذاری این ایام را نهادینه سازی فرهنگ خدمترسانی به مردم دانست و تأکید کرد که رویکرد امسال جشنواره با سالهای گذشته تفاوت اساسی دارد.
وی با اشاره به حاکمیت فضای جنگ بر کشور، تصریح کرد: در سنوات گذشته، ارزیابی دستگاهها بر اساس شاخصهای ماده ۸۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و با فرض شرایط عادی انجام میشد، اما امسال با توجه به شرایط جنگی، جشنواره به دنبال روایت نصر و تبیین چگونگی ارائه خدمات پایدار در شرایط بحرانی است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: همه تلاش ما بر این است که نشان دهیم چگونه دستگاههای اجرایی با تمام توان پای کار آمدند و از کیان نظام و رفاه مردم دفاع کردند.
رفیعزاده سه ضلع اصلی پیروزی کشور در جنگ ترکیبی را برشمرد و خاطرنشان کرد: ضلع نخست، نیروهای مسلح بودند که با جانفشانی مقتدرانه در خط مقدم از خاک و استقلال میهن دفاع کردند. ضلع دوم، ملت شریف ایران بودند که با حضور پرشور در میدانهای پشتیبانی، پشتیبان نظام و رهبری بودند و زمینهساز سربلندی کشور شدند. ضلع سوم، دولت، مدیران و کارمندان دستگاههای اجرایی بودند که با تلاش شبانه روزی و ازخودگذشتگی، پشتیبانی بیمانندی از دو ضلع دیگر به عمل آوردند.
رفیعزاده با اشاره به شهادت حدود ۹۰ نفر از کارمندان دولت در دو جنگ اخیر (جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان)، اذعان داشت: شهادت میدهم که از رئیسجمهور محترم تا آخرین کارمند، همگی با جدیت تمام کوشیدند تا در شرایط جنگی، خللی در نظام اقتصادی و خدمترسانی به مردم ایجاد نشود. حتی برخی منتقدان نیز اذعان کردهاند که نظام اداری کشور با پشتیبانی هوشمندانه دولت، خدمات پایدار و قابلقبولی را به مردم ارائه داد؛ هرچند که این مردم، شایسته بهترینها هستند.
وی در ادامه با بیان مثالهایی از ایثارگری کارمندان، گفت: مشاهده بازگشت سریع خدمات پس از اصابت به تأسیسات انرژی، راهآهن یا جادهها در کمتر از یک یا دو ساعت، و حضور بیوقفه کارمندان جان برکف، حس غرورآفرینی را در من برانگیخت؛ همان غروری که هنگام شلیک موشکهای توانمند نیروهای مسلح یا حضور حماسی مردم در صحنه نیز تجربه میشد. نمونههایی همچون پرستاری که در مرکز درمانی هدف گرفته شده، چند کودک معصوم را در آغوش کشید و نجات داد، یا کارمندی که خود را پلهای برای عبور بانوان و مردم ساخت، یا امدادگران، آتشنشانان و نیروهای بهداشت و درمان، همگی جلوههایی از رشادت و مسئولیت پذیری بودند که در این جشنواره شایسته تقدیرند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص عملکرد اقتصادی دولت نیز گفت: در حوزه تنظیم بازار تلاش شد تا با هدایتگری هدفمند، کمبود کالایی احساس نشود؛ هرچند در برخی حوزهها رشد قیمت با شدت بیشتری همراه بود، اما دولت بر کنترل آن متمرکز است و خوشبختانه در فروشگاهها و بازار، کمبود محسوسی مشاهده نشد.
رفیعزاده تفویض اختیار به استانداران را رویکردی نوین در مدیریت کشور خواند و افزود: این سیاست به استانداران امکان داد تا متناسب با شرایط بومی هر استان، تصمیمات مقتضی اتخاذ کنند؛ از تنظیم ساعات کاری و نحوه حضور کارمندان گرفته تا مدیریت ورود و خروج و سایر مسائل اداری. استانداران در این آزمون بزرگ سربلند ظاهر شدند. همچنین مدیریت میلیونها سفر به استانهای مختلف، با هماهنگی استانداران و دستگاههای اجرایی، بدون بروز خلأ خدماتی انجام شد و مسافران نیز رضایت نسبی داشتند.
وی با تأکید بر اینکه جشنواره شهید رجایی امسال راوی حماسه خدمترسانی در شرایط جنگی است، تصریح کرد: در این جشنواره از سه گروه اصلی جانفشانان عرصه حکمرانی تقدیر خواهد شد، خانوادههای معزز شهدا، کارمندانی که جانباز شده یا ایثارگری های کمنظیر از خود نشان دادند، و دستگاههای برتری که با وجود پیچیدگی شرایط، عملکردی درخشان داشتند. انتخاب دستگاه برتر در شرایطی که عموم دستگاهها پای کار بوده اند، کاری بسیار دشوار است، اما تلاش ما بر این است که این زحمات را ارج نهیم.
رفیعزاده در ادامه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کوچکسازی دولت در وزارت اقتصاد و بهویژه سازمان اموال تملیکی و سازمان خصوصیسازی، اظهار کرد: کوچکسازی دولت یکی از شش محور اصلی برنامههای اصلاح نظام اداری است. در سه چهار ماه گذشته به دلیل شرایط جنگی، امکان اعمال فشار برای اقدام عملی بر دستگاهها وجود نداشت، اما از یکی دو ماه اخیر فرآیند را آغاز کردهایم. آخرین دستگاهی که سند اصلاح مأموریتها و ساختار آن ابلاغ شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که پیش از جنگ ابلاغ شده است. هفته گذشته نیز کلیات ساختار جدید وزارت آموزش و پرورش در دولت به تصویب رسید و وزیر محترم و همکارانشان پای کار بودند.
وی افزود: این کوچکسازی شامل ادغام برخی مناطق، نواحی و ادارات کوچک میشود و در عین حال، در مناطقی که فاصله جادهای تا مرکز شهر بسیار طولانی است، امکان ایجاد ادارات جدید برای تسهیل خدمترسانی به مردم پیشبینی شده است. رویکرد ما در چابکسازی و منطقی سازی حجم دولت، تسهیل دسترسی مردم به خدمات است و هر ماه یک یا دو دستگاه را نهایی و ابلاغ میکنیم.
رفیع زاده در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت نیروهای شرکتی و برنامه دولت برای تعیین تکلیف آنان، تصریح کرد: مصوبهای که اخیراً توسط دولت ابلاغ شد، بهعنوان گام نخست و با نگاه عاجل به مشکلاتی چون دیرپرداختی حقوق، بینظمی در کسورات، تفاوت دریافتیها و تبعیض در ایام خاص، تدوین شده است.
وی افزود: از ماه آینده، حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی از طریق سامانه سازمان اداری و استخدامی پرداخت میشود و اسامی تمامی این عزیزان در سامانه ثبت خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: تبدیل وضعیت این نیروها نیازمند قانون است و در غیر این صورت ممکن است خود نیروها متضرر شوند. در حال تعامل با مجلس و کمیسیون اجتماعی هستیم تا مقدمات قانونی فراهم شود. هماکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر از این نیروها شناسایی شدهاند که پس از نهاییسازی لیست و آمار دقیق به تفکیک دستگاهها اعلام خواهد شد.
وی با قدردانی از زحمات نیروهای شرکتی در شرایط جنگی، ابراز امیدواری کرد که با این مصوبه، بخش عمده مشکلات آنان برطرف شود. رفیع زاده در پاسخ به سوالی درباره نحوه پرداخت مزایا به کارمندانی که در شرایط جنگی به صورت دورکاری فعالیت داشتند، خاطرنشان کرد: در ایام جنگ، بسیاری از کارمندان ستادی به صورت حضوری در ادارات حضور نداشتند، اما وظایف محوله را از طریق دورکاری و پیامرسانهای داخلی به خوبی انجام میدادند. برای نمونه، جلسات الکترونیکی برگزار و بخشنامههای مرتبط با ساعت کاری در کمتر از دو ساعت ابلاغ شد. اما کارمندانی که در خط عملیات مانند بانکها، بیمهها و صداوسیما فعالیت میکردند، به دلیل ماهیت کار، حضور فیزیکی داشتند.
وی در ادامه درباره پرداخت مبتنی بر عملکرد گفت: این موضوع یکی از برنامههای اصلی اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است که به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. کارگروه مربوطه با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، کمیسیون بودجه مجلس، خزانه کل کشور، سازمان برنامه و بودجه و معاون اجرایی رئیسجمهور بهطور منظم تشکیل جلسه میدهد و بهزودی وارد فاز عملیاتی خواهد شد تا بخشی از پرداختی های کارمندان بر اساس عملکردشان تعیین شود.
در ادامه خبرنگاری با اشاره به گزارشهایی از سوی سازمان بهزیستی و برخی مسئولان درباره چالشهای اجرای سهمیه ۳ درصدی استخدام معلولان، پرسش خود را مطرح کرد و گفت آیا معیار یکسان و مکتوبی برای احراز توانایی داوطلبان دارای معلولیت در دستگاههای مختلف وجود دارد یا تشخیص این موضوع به هر دستگاه واگذار شده است؟
رفیعزاده درباره نحوه تشخیص توانایی داوطلبان دارای معلولیت، گفت: تشخیص اینکه چه افرادی در سهمیه ۳ درصد قرار میگیرند، بر عهده خود سازمان بهزیستی است. اما در مجوزهای استخدامی که برای دستگاههای اجرایی صادر میشود، هر دو سهمیه ۳ درصدی (معلولان) و ۵ درصدی (ایثارگران) به صراحت اعلام و دستگاهها ملزم به رعایت آن میشوند.
وی در ادامه تصریح کرد: دستگاههایی که از بودجه دولتی استفاده میکنند، موظف به رعایت سهمیه های قانونی هستند و این موضوع در مجوزهای استخدامی قید میشود اما در مورد برگزاری آزمون استخدامی جدید، باید گفت که از نیمه اول سال گذشته تاکنون، به دلیل تمرکز بر کوچکسازی دولت و همچنین انتظار برای تأمین بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه، هیچ آزمون استخدامی برگزار نشده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: به محض نهایی شدن مجوزهای استخدامی دستگاهها و تأمین اعتبار، آزمون مربوطه برگزار خواهد شد و در آن آزمون، سهمیه معلولان و ایثارگران لحاظ میشود.
در ادامه، ایمان منصوری دبیر جشنواره شهید رجایی، با اشاره به تحول در رویکرد ارزیابی دستگاهها، اظهار کرد: مهمترین اتفاقی که در جشنواره بیستم رخ داد و در دوره بیستویکم تداوم یافت، حرکت از ارزیابی جامع سالانه به نظام پایش پویا و مسئلهمحور بود. مسئله اصلی، کیفیت، پایداری و استمرار خدمات کلیدی و اولویتدار دستگاههای اجرایی در شرایط جنگ بود که در ۵ محور اصلی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
وی افزود: محور اول، انطباق با شرایط جنگی و تطبیق ساختارها و فرآیندهای تصمیمگیری با این شرایط بود که تفویض اختیار به استانداران نیز در همین راستا صورت گرفت. محور دوم، مدیریت تهدیدها و آسیبهای جنگی شامل شناسایی، پیشگیری، کنترل و کاهش آسیبها بود. محور سوم، تداوم خدمات و ارائه بدون وقفه و با کیفیت خدمات به مردم بود. محور چهارم، تمهیدات پیشگیرانه و آمادگیهای لازم پیش از وقوع بحران و محور پنجم، فرصت آفرینی در بحران و تبدیل تهدیدها به فرصتها بود.
منصوری با بیان اینکه ارزیابی دستگاهها با ترکیبی از خبرگان، نمایندگان و ارزیابان سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه انجام شد، تصریح کرد: نتایج در ۵ سطح اعلام شد؛ سطح ممتاز (فراتر از انتظار)، مطلوب (ایفای کامل مأموریتها)، قابل قبول (با کاستیهای جزئی)، نیازمند بهبود (نقصان آشکار) و بحرانی (ناتوانی در انجام ماموریت و تهدید تداوم خدمت).
دبیر جشنواره شهید رجایی همچنین از نامگذاری روزهای هفته دولت با رویکرد کارمندان خبر داد و گفت: روز دوشنبه دوم شهریور «کارمند طلایه دار خدمت»، سهشنبه سوم شهریور «کارمند تحول و نوآوری»، چهارشنبه چهارم شهریور «کارمند سلامت جسم و جان»، پنجشنبه پنجم شهریور «کارمند پوینده راه شهیدان»، جمعه ششم شهریور «کارمند حامی خانواده»، شنبه هفتم شهریور «کارمند سفیر همدلی و امید» و یکشنبه هشتم شهریور «کارمند سفیر فرهنگ و آگاهی» نامگذاری شده است.
وی تأکید کرد که برنامههای عملیاتی این ایام به دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی ابلاغ شده است.
ایمان منصوری در تکمیل پاسخ رفیعزاده در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره پایش سهمیه ۳ درصدی در جشنواره، اظهار کرد: موضوع توان خواهان محترم و مناسبسازی ادارات، در شاخصهای عمومی ارزیابی دستگاهها در جایزه تحول اداری که ناظر به برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است، پیشبینی شده و دستگاههای پیشران در این حوزه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به جوایز اصلی جشنواره افزود: جایزه اصلی ما، جایزه یاور فتح است که به دستگاههای برگزیده در شرایط جنگی اختصاص دارد. همچنین جایزه طلوع ایثار به کارمندانی که در بازه جنگ اقدامات فداکارانه داشتهاند، اعطا میشود. جایزه تحول اداری نیز به دستگاههایی تعلق میگیرد که در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری پیشرو بودهاند. همچنین جایزه تدوین تلاش با تعامل با شورای اطلاعرسانی دولت، به دستگاههایی که در تبیین دستاوردها و اقدامات افکار عمومی موفق عمل کردهاند، اهدا خواهد شد.
منصوری در پایان تصریح کرد: برخی دستگاهها هنوز به بلوغ لازم برای تقدیر توسط رئیسجمهور نرسیدهاند، اما ظرفیتهای تقدیر در بخشنامه جشنواره پیشبینی شده و نهادهای ارزیاب در حال جمعبندی نهایی نتایج هستند. همچنین تأکید میکنم که موضوع سهمیه ۳ درصدی معلولان در شاخصهای جشنواره دیده شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به سوالی درباره افزایش حقوق و مزایای کارمندان، اظهار داشت: افزایش اضافه کار کارمندان تا سقف ۲۰۰ درصد حقوق پایه در دستور کار قرار گرفته، اما با توجه به شرایط ویژه بودجه کشور، این افزایش باید با در نظر گرفتن اولویتهای اساسی کشور اعمال شود.
وی افزود: در حال بررسی سازوکار مناسب برای این موضوع هستیم و در صورت لزوم، از طریق شورای حقوق و دستمزد لایحه مربوطه تقدیم خواهد شد یا در قانون بودجه سال آینده پیشبینی لازم به عمل خواهد آمد.
در ادامه، یکی از خبرنگاران با اشاره به آزمونهای استخدامی تکمیل ظرفیت برای جذب ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی، سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه ۷۰ درصد نمره آزمون کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه شفاهی است، تکلیف نیروهایی که ۱۵ تا ۱۶ سال سابقه کار دارند و ممکن است در این آزمون مردود شوند، چه خواهد شد؟
رفیع زاده در پاسخ به این سوال، با تأکید بر رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تصریح کرد: جذب نیرو در دستگاههای اجرایی باید از طریق رقابت و آزمون صورت گیرد و آگهیهای عمومی منتشر میشود تا تمامی داوطلبان واجد شرایط بتوانند در آزمون شرکت کنند. افرادی که از این مسیر جذب شوند، امکان استخدام پیمانی و رسمی خواهند داشت.
وی در خصوص امتیاز ویژه به نیروهای شرکتی با سابقه، گفت: در آزمونهای استخدامی، به نیروهای شرکتی عزیز تا سقف ۴ امتیاز تعلق گرفته است تا بتوانند با استفاده از این امتیاز، شانس بیشتری برای موفقیت داشته باشند. اما با این حال، قبول داریم که فردی با ۱۵ سال سابقه کار، ممکن است نتواند با یک فارغالتحصیل جوان که دانش بهروز دارد، رقابت کند.
رفیع زاده با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره نیروهای شرکتی، افزود: مصوبهای که برای ساماندهی وضعیت این عزیزان ابلاغ شد، گام اولیه و عاجل برای رفع مشکلات معیشتی و پرداخت حقوق آنها بود. اما در مورد تبدیل وضعیت، من صراحتاً میگویم که تا زمانی که قوانین و مقررات اصلاح نشود، توصیه نمیکنم نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند؛ بهویژه آنهایی که ۵ سال پایانی بازنشستگی خود را سپری میکنند، زیرا ممکن است متضرر شوند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا آزمون استخدامی جدید برگزار نشده است، گفت: از نیمه اول سال گذشته تاکنون به دلیل تمرکز بر کوچکسازی دولت و همچنین انتظار برای تأمین بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه، هیچ آزمون استخدامی برگزار نشده است. به محض نهایی شدن مجوزهای استخدامی دستگاهها و تأمین اعتبار، آزمونهای بعدی برگزار خواهد شد و سهمیه های قانونی (۳ درصد معلولان و ۵ درصد ایثارگران) نیز در آن لحاظ میشود.
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