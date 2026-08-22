به گزارش خبرنگار مهر، سجاد بهرامی شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه تشریح عملکرد دوساله شهرداری سی‌سخت اظهار کرد: در حوزه عمران شهری، بیش از هفت هزار و ۶۰۰ مترمربع پیاده‌روسازی در خیابان‌های مطهری، امام حسین(ع)، بلوار شهید باکری و شهدا اجرا شده است.

وی افزود: بهسازی فلکه‌های کوثر و بهشتی نیز با اجرای یک هزار و ۸۰۰ مترمربع پیاده‌رو انجام شده و در مجموع بیش از ۱۶ هزار و ۷۰۰ مترمربع آسفالت معابر شهری و حدود ۶ هزار مترمربع زیرسازی معابر خاکی به انجام رسیده است.

شهردار سی‌سخت تصریح کرد: برای مدیریت روان‌آب‌ها و بهبود زیرساخت‌های شهری، یک هزار و ۸۰۰ متر کانال دفع آب‌های سطحی و سه هزار و ۵۰۰ مترمربع دیوار حائل احداث شده است.

توسعه فضای سبز و مبلمان شهری

بهرامی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فضای سبز گفت: پارک ورودی سی‌سخت با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل مسئولیت اجتماعی نفت احداث شده و چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع فضای سبز جدید نیز در بلوارهای شهید رجایی و شهید باهنر ایجاد شده است.

وی ادامه داد: یک هزار و ۵۰ تابلو برای نامگذاری معابر نصب شده و تجهیزات مختلفی از جمله نیمکت، سطل زباله و تجهیزات ورزشی در نقاط مختلف شهر نصب و خریداری شده است.

شهردار سی‌سخت همچنین از هزینه‌کرد ۱۰ میلیارد ریال برای خرید و کاشت گل و گیاه در سطح شهر خبر داد.

تقویت ناوگان خدمات شهری

بهرامی نوسازی تجهیزات و ناوگان خدمات شهری را از دیگر اقدامات این دوره برشمرد و گفت: پنج دستگاه خودرو شامل خودروی حمل زباله، سمند، تیگو، آمبولانس و بیل مکانیکی با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال خریداری شده است.

وی افزود: یک دستگاه خودروی پیشرو آتش‌نشانی نیز با کمک ۵۰ میلیارد ریالی دولت و یک دستگاه کمپرسی حمل زباله با اعتبار ۲۸ میلیارد ریال به ناوگان شهری اضافه شده است.

شهردار سی سخت بیان کرد: ساختمان آتش‌نشانی نیز تجهیز و تعمیر شده و برای خرید لوازم یدکی ماشین‌آلات عمرانی ۴۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

وی با تأکید بر نقش مشارکت بخش خصوصی در توسعه شهری اظهار کرد: راه‌اندازی سنگ‌شکن شهرداری با مشارکت بخش خصوصی به ارزش ۴۱ میلیارد ریال و احیای املاک و مستغلات شهرداری با سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد ریالی از جمله اقدامات انجام‌شده در حوزه اقتصاد شهری است.

بهرامی افزود: رویکرد شهرداری در این بخش، استفاده از ظرفیت‌های موجود و افزایش درآمدهای پایدار با هدف تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای شهر است.

توجه به حوزه فرهنگی، ورزشی و هوشمندسازی

وی با اشاره به اقدامات فرهنگی و ورزشی شهرداری گفت: ۹ میلیارد ریال برای فعالیت‌های فرهنگی و برگزاری مراسم ملی و مذهبی اختصاص یافته و سالن ورزشی پرسنل آتش‌نشانی نیز با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال تجهیز شده است.

شهردار سی سخت همچنین از اختصاص هشت میلیارد ریال برای تجهیز شهرداری به سیستم‌های سخت‌افزاری و رایانه‌ای خبر داد و گفت: این اقدام با هدف حرکت به سمت هوشمندسازی، توسعه خدمات الکترونیک و افزایش کیفیت ارائه خدمات به شهروندان انجام شده است.

پرداخت مطالبات و تأکید بر شفافیت مالی

وی در ادامه با اشاره به تعیین تکلیف بخش قابل توجهی از بدهی‌های شهرداری گفت: نزدیک به یک هزار میلیارد ریال بابت مطالبات پیمانکاران و بدهی‌های سنواتی پرداخت شده است.

بهرامی تأکید کرد: اجرای پروژه‌های شهری با استفاده از منابع داخلی، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و کمک‌های دولتی دنبال شده و تلاش شده است منابع شهرداری با رویکرد شفافیت مالی و استفاده بهینه هزینه شود.

وی در پایان گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، اجرای طرح‌های جدید و استفاده بیشتر از ظرفیت مشارکت مردم و بخش خصوصی در دستور کار شهرداری قرار دارد و تلاش می‌کنیم روند توسعه سی‌سخت متناسب با نیازهای شهروندان ادامه پیدا کند.

شهردار سی‌سخت اضافه کرد: هدف اصلی مدیریت شهری، حرکت به سمت شهری آبادتر، مجهزتر و برخوردار از خدمات مطلوب‌تر برای شهروندان است.