شیعه و سنی در کنار یکدیگر مقابل دشمن ایستادگی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در دیدار جمعی از علمای اهل‌سنت استان هرمزگان، با تأکید بر اهمیت حفظ و تقویت وحدت اسلامی در شرایط کنونی منطقه اظهار کرد: تجربه تحولات و درگیری‌های اخیر به‌روشنی نشان داد که شیعه و اهل‌سنت در دفاع از سرزمین، استقلال و امنیت خود در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و دشمنان نمی‌توانند با ایجاد شکاف‌های مذهبی، صفوف ملت ایران را از یکدیگر جدا کنند.

وی افزود: در جریان این جنگ، برادران شیعه و اهل‌سنت دوشادوش یکدیگر در برابر دشمن ایستادگی کردند و گزارش‌هایی که فرماندهان خطوط مقدم به ما ارائه می‌کردند، حکایت از حضور مؤثر و کمک‌های ارزشمند برادران اهل‌سنت در کنار دیگر رزمندگان داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با بیان اینکه این همدلی و برادری، جلوه‌ای واقعی از وحدت امت اسلامی است، تصریح کرد: دشمنان سال‌ها تلاش کرده‌اند اختلاف میان شیعه و سنی را به ابزاری برای تضعیف کشورهای اسلامی تبدیل کنند، اما آنچه در میدان عمل مشاهده شد، شکست این نقشه و شکل‌گیری یک جبهه واحد در برابر دشمن مشترک بود.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به نگاه ملت‌های منطقه به تحولات جاری گفت: دل ملت‌های منطقه با ملت ایران است و مردم کشورهای اسلامی و منطقه هرگز نمی‌خواهند رژیم صهیونیستی بر منطقه مسلط شود و سرنوشت ملت‌های مسلمان را در اختیار بگیرد.

وی ادامه داد: میان خواست و نگاه ملت‌های منطقه با برخی سیاست‌هایی که از سوی دولت‌ها و قدرت‌های خارجی دنبال می‌شود، تفاوت جدی وجود دارد؛ افکار عمومی منطقه به‌خوبی نسبت به اهداف و برنامه‌های رژیم صهیونیستی آگاهی پیدا کرده و سلطه این رژیم را تهدیدی برای امنیت و استقلال همه کشورهای منطقه می‌داند.

امام جمعه بندرعباس همچنین با انتقاد از نوع نگاه برخی دولت‌های اروپایی به کشورهای منطقه اظهار کرد: رفتار رهبران اروپایی با کشورهای عربی و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در موارد متعددی همراه با بی‌احترامی و نگاه از بالا بوده است و این تجربه باید ملت‌ها و دولت‌های منطقه را نسبت به ضرورت اتکا به ظرفیت‌های درونی و همکاری میان کشورهای اسلامی هوشیارتر کند.

آیت‌الله عبادی‌زاده خاطرنشان کرد: عزت و امنیت جهان اسلام زمانی تضمین خواهد شد که ملت‌های مسلمان بر مشترکات خود تکیه کنند و اجازه ندهند دشمنان با استفاده از اختلافات قومی، مذهبی و سیاسی، ظرفیت عظیم امت اسلامی را به درگیری‌های داخلی و فرسایشی مشغول کنند.

وی وحدت شیعه و اهل‌سنت در هرمزگان را یک سرمایه ارزشمند اجتماعی و امنیتی برای استان و کشور دانست و تأکید کرد: این برادری باید بیش از گذشته تقویت شود و علما، نخبگان و مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی برای تعمیق همدلی، بصیرت و انسجام جامعه اسلامی نقش‌آفرینی کنند.

